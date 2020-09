Maverick Viñales disse que “quer uma reação” da Yamaha na MotoGP para curar os seus problemas de aderência nas corridas. No GP de San Marino, o piloto da Yamaha quebrou o recorde de volta de Misano para conquistar a pole e era esperado que fosse a principal ameaça para a vitória da equipe de fábrica. Mas não foi isso que aconteceu na corrida.

Ele rapidamente abandonou a batalha pelo pódio, antes que seu ritmo começasse a melhorar na segunda metade da prova para terminar em sexto - embora tenha ficado 5,3 segundos atrás do vencedor da Yamaha, Franco Morbidelli. Viñales afastou as especulações de que sua escolha de ser o único piloto a usar o pneu traseiro duro contribuiu para seus problemas.

Ele liderou o teste de terça-feira em Misano - classificando-o como o “melhor teste do ano”. Ele pediu que a Yamaha encontre uma solução que lhe permita ter a mesma sensação de aderência ao pilotar em cima da borracha Dunlop da Moto2 nas tardes de domingo.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre como vai abordar este final de semana, Viñales respondeu: “Tenho de ser mais rápido, para que os danos sejam menores".

"Se eu for um pouco mais rápido nos treinos, serei um pouco mais rápido na corrida. Vamos tentar o nosso máximo. Com certeza não é algo fácil para nós porque sofremos muito com isso”.

“Mas eu quero uma reação da Yamaha. Quero que me forneçam o melhor, porque viemos de sábado para fazer um recorde de volta na classificação, de ser um leão na pista e depois éramos um gatinho na pista. É algo estranho. Eu levo isso com humor porque é a única coisa que posso fazer”.

“No teste me senti bem, sinceramente, me senti incrível na moto. Corremos rápido porque no final do dia rodei em 01min32s para baixo com muitas voltas com o pneu como ritmo, o que é bom”.

“Como sabemos, quando há borracha Michelin, há boa aderência, posso fazer o que quiser com a moto. Mas quando não há aderência, é difícil pilotar”.

Viñales testou um novo escapamento e braço oscilante de fibra de carbono na terça-feira, bem como alguns ajustes da suspensão, e confirmou que vai utilizar o escapamento e o braço oscilante neste final de semana no GP de Emilia Romagna.

Seu companheiro de equipe, Valentino Rossi, disse que também está nos seus planos avaliar as novas peças novamente neste final de semana.

“Amanhã vou começar com uma moto muito semelhante à do final de semana passado, mas também está nos meus planos usar [o novo escapamento e braço oscilante],” respondeu Rossi. "Temos [um] braço oscilante diferente e o tubo. Com certeza se eu usar o tubo vocês verão, porque é muito grande”.

“Para nós, está na programação tentar durante o final de semana.”

