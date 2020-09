MotoGP: Viñales é pole para o GP da Emilia Romagna em Misano

Neste fim de semana, a MotoGP segue no circuito italiano de Misano para mais uma prova, agora o GP da Emilia Romagna. E neste sábado, conhecemos o grid de largada para a corrida, com a pole position ficando com Maverick Viñales e a Yamaha, apesar do espanhol não ter feito a melhor volta da sessão.

Durante a semana que separou as duas provas, os pilotos tiveram a primeira chance na temporada de fazer testes. A sessão, que aconteceu na terça, foi marcada por novidades na maior parte das motos além de repercussões do GP de San Marino, com Fabio Quartararo e Maverick Viñales não poupando críticas à Yamaha.

Enquanto isso, o francês da Petronas Yamaha foi só elogios à moto da Suzuki, chamando o pacote da montadora japonesa de "perfeito". Já o líder da temporada, Andrea Dovizioso, não criticou apenas a moto da Ducati como a si próprio, afirmando que falta consistência para conseguir lutar pelo primeiro título na MotoGP.

No terceiro treino livre, realizado mais cedo neste sábado, a liderança ficou com a Pramac Ducati de Francesco Bagnaia, que ainda marcou o novo recorde da pista de Misano: 01min31s127. Após essa sessão, foram determinados os dez pilotos classificados direto para o Q2 no treino classificatório. Dois nomes que ficaram de fora chamam a atenção: o líder do Mundial Andrea Dovizioso e o terceiro colocado Jack Miller, além do vencedor do GP da Estíria Miguel Oliveira e Álex Rins.

Pouco antes da classificação, foi realizado o quarto treino livre e a sessão, mais curta, foi marcada pelas quedas de Bradley Smith e de Takaaki Nakagami no mesmo local, com poucos minutos de diferença entre elas. Mas ambos conseguiram participar da classificação.

Q1

O treino classificatório começou com alguns minutos de atraso, devido a uma mudança na programação. Mas assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 10 pilotos que disputavam duas vagas para o Q2 já foram à pista. Cal Crutchlow, da LCR Honda, e Stefan Bradl, que substitui Marc Márquez na equipe oficial da Honda não participarão da corrida.

Participaram do Q1 Andrea Dovizioso, Jack Miller, além de Aleix Espargaró, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Álex Rins, Iker Lecuona, Álex Márquez, Tito Rabat, Bradley Smith.

Após a primeira rodada de voltas, Lecuona e Dovizioso estavam nas duas primeiras posições, seguidos de Oliveira, Espargaró e Zarco, enquanto Miller e Rins eram apenas sexto e sétimos.

No final do Q1, Jack Miller foi o primeiro a garantir sua passagem para o Q2, marcando 01min31s559. Logo atrás dele, o líder do Mundial, Andrea Dovizioso, com 01min31s612. Já os demais pilotos definiram suas posições para o grid do domingo, nesta ordem, a partir da 13ª colocação: Iker Lecuona, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Aleix Espargaró, Álex Márquez, Álex Rins, Bradley Smith e Tito Rabat.

Q2

Dovi e Miller garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Valentino Rossi, Pol Espargaró e Danilo Petrucci.

Nakagami, que chegou a marcar uma volta rápida, voltou a sofrer uma queda no mesmo local onde caiu durante o quarto treino livre, cerca de meia hora antes, encerrando sua sessão mais cedo.

No final, a pole ficou com Maverick Vinãles e a Yamaha, com um tempo de 01min31s077. Mas o espanhol não teve a volta mais rápida da sessão. Bagnaia chegou a marcar 01min30s973, mas teve sua volta cancelada pela direção de prova.

Completam o Top 3 Jack Miller e Fabio Quartararo. As posições 4 a 12 ficaram, em ordem, com Pol Espargaró, Francesco Bagnaia, Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Joan Mir e Takaaki Nakagami.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Emilia Romagna, 7ª das 14 etapas da temporada 2020 e a segunda corrida da categoria em Misano. A prova está marcada para 09h. E ainda hoje tem a primeira corrida da rodada dupla da MotoE no fim de semana. Eric Granado larga em quarto após o treino classificatório feito mais cedo neste sábado. A prova está marcada para 11h30, com transmissão da Fox Sports.

