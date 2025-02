Com a clara intenção de ganhar presença e posicionamento global, a Dorna, promotora da MotoGP, vem trabalhando há quase um ano na organização do evento de lançamento das motos, com o objetivo de torná-lo uma tradição e fazer dele o ponto de partida de cada temporada.

Embora a ideia tenha sido concebida em 2023, a falta de margem levou os executivos a adiar a primeira edição e a concentrar todos os seus esforços no início de 2025.

Considerando o comprometimento, os recursos e a impressão geral de todos os que compareceram ao One Bangkok Square, pode-se concluir que o evento foi um sucesso.

O dia começou por volta das dez horas da manhã com uma foto de todos os pilotos disponíveis - os três pilotos lesionados Jorge Martín, Raúl Fernández e Fabio Di Giannantonionão estavam presentes - em cima de seus protótipos no Marble Temple.

À tarde o show se aproximou do público e dos fãs, que se aglomeraram em torno de um palco faraônico e muito bonito, de onde os membros de cada equipe desfilaram, antes de dar a partida nos protótipos com os quais competiam, algo que, obviamente, fez o público estremecer.

Martín, Bezzecchi e Di Giannantonio, por sua vez, participaram de suas casas com um vídeo gravado para a ocasião, mas não deixaram de estarem presentes no evento.

Apesar de meses de conversas com as estruturas, foi somente em outubro passado, quando os executivos da Dorna foram à Tailândia para o GP, que o evento recebeu luz verde após uma análise detalhada da viabilidade do local escolhido, "uma joia", disse o diretor esportivo da MotoGP, Carlos Ezpeleta, ao Motorsport.com.

Em seguida, entrou em ação toda a operação logística que possibilitou uma configuração de tais dimensões que os promotores estão confiantes em tornar o evento uma data fixa a partir de agora.

"Já temos outras cidades interessadas em sediar esse evento no próximo ano. Todos gostariam de ter uma corrida de MotoGP no centro da cidade, mas isso é impossível. Então, esse evento serve para, de certa forma, nos aproximar deles", disse Ezpeleta, que observou o bom momento que o Campeonato Mundial está ganhando em termos de popularidade e interesse.

"Estamos em um momento de grande crescimento. Em termos de venda de ingressos, estamos 35% acima do registrado no mesmo período do ano passado", disse Ezpeleta, uma das pessoas mais influentes do paddock.

"O foco da Dorna nas últimas três décadas tem sido levar o esporte ao seu auge. Agora, com essa base de esporte e estrutura, estamos prontos para receber novos fãs. Ao fazer coisas como esse evento, acho que estamos no caminho certo", acrescentou Ezpeleta.

"A Dorna tem se empenhado muito em promover nosso esporte, por isso tínhamos que estar aqui em Bangkok", comentou Marc Márquez. "O evento é espetacular", acrescentou Pecco Bagnaia, seu companheiro de equipe na equipe de fábrica da Ducati.

"A verdade é que nos divertimos muito; eles facilitaram muito as coisas para nós e foi um prazer", acrescentou Marco Bezzecchi, que, como o resto do grid, voará para Buriram na segunda-feira, onde os testes de inverno serão concluídos na quinta-feira e onde, em menos de três semanas, uma nova temporada começará.

