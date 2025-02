MotoGP: LCR revela pintura das Honda RC213Vs de Zarco e Chantra

Faltava apenas uma equipe para revelar todo o grid da MotoGP e hoje a Honda LCR mostrou suas cores. Depois que Johann Zarco e Somkiat Chantra andaram com carenagens coloridas de carbono no teste coletivo desta semana em Sepang, a equipe de Lucio Cecchinello revelou suas cores em um evento realizado em Bangkok, na Tailândia, onde amanhã também haverá uma apresentação conjunta de todas as equipes. Um fato inédito na história da principal categoria do motociclismo.

Embora a Castrol tenha se tornado o novo patrocinador titular da equipe de fábrica da Honda, ela também manteve seu relacionamento com a LCR. Na verdade, a RC213V de Johann Zarco, que foi o mais rápido dos pilotos da Honda nos testes da Malásia, com o sétimo tempo, é a que ostenta as cores icônicas da marca de lubrificantes.

Como sempre aconteceu nas últimas sete temporadas, quando Takaaki Nakagami estava no box da equipe de Cecchinello, as duas motos da equipe têm duas cores diferentes, com o lado "asiático" do box continuando a ter a marca Idemitsu, embora agora o piloto japonês tenha sido substituído por um novato, o tailandês Somkiat Chantra, que fez as honras hoje.

Somkiat Chantra, Equipe LCR Honda Foto de: Equipe LCR

Ambos os pilotos terão à disposição duas RC213Vs de fábrica, portanto idênticas às dos dois pilotos de fábrica, Luca Marini e Joan Mir. Por outro lado, não se deve esquecer que, na última temporada, assim como nos testes desta semana, Zarco foi o piloto mais competitivo da marca japonesa, apesar de ter conseguido apenas três resultados entre os 10 primeiros (um deles em um Sprint).

Chantra, que foi o estreante que demonstrou um pouco mais de dificuldade para se adaptar à categoria no evento de três dias na Malásia, acabou de sair de uma temporada de seis anos na Moto2 com o Team Honda Asia, na qual também obteve duas vitórias.

Sua carreira parecia estar na plataforma de lançamento em 2023, quando terminou em sexto lugar no Campeonato Mundial, mas no ano passado ele estava entre os que mais sofreram com a mudança para os pneus Pirelli e não conseguiu mais do que o 12º lugar geral no Campeonato Mundial.

DUCATI em ALTA, MARTÍN em APUROS, YAMAHA melhor e MÁRQUEZ/BAGNAIA; testes Sepang com FAUSTO MACIEIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!