MotoGP: KTM diz que "houve muito progresso" em Sepang

Uma das incógnitas da pré-temporada da MotoGP após o primeiro teste coletivo realizado em Sepang é qual é o nível real da KTM. Depois de alguns meses difíceis devido à situação financeira complicada, havia muitos olhos voltados para a empresa sediada em Mattighofen e muitas dúvidas sobre se ela sofreria uma queda instantânea devido ao problema econômico.

Em termos de resultados, o benchmark da empresa austríaca foi mais uma vez Pedro Acosta. Não importava que o Tubarão de Mazarrón estivesse pilotando pela primeira vez na equipe de fábrica, pois não lhe custou ser o melhor piloto da marca ao terminar os testes na sexta posição, com 1m57s175, pouco mais de um décimo de segundo atrás de Marc Márquez e quase sete do melhor tempo de Álex Márquez.

O restante dos pilotos da KTM teve mais dificuldades. O companheiro de equipe de Acosta, Brad Binder, conseguiu apenas a 13ª posição no terceiro dia de testes, com um tempo de 1m57s614, mais de um segundo atrás do piloto mais rápido. Quanto à Tech3, as coisas foram muito difíceis para Maverick Viñales (16º, 1m57s865) e Enea Bastianini (18º, 1m58s011), que ainda têm muito trabalho a fazer para se adaptar a uma RC16 que é muito diferente da Aprilia e da Ducati que eles têm pilotado, respectivamente.

Embora as motos laranjas não tenham estado tão presentes no topo da classificação como alguns esperavam, o fabricante europeu não parou de repetir que elas são melhores do que os tempos dizem. Isso é algo que o próprio Acosta comentou no final do teste de Sepang, alertando que será nos testes finais em Buriram (12 e 13 de fevereiro) que o verdadeiro potencial será visto.

"Somos melhores do que a tabela de tempos mostra", disse o espanhol. "Mas os erros foram meus. Temos que ficar felizes".

"Pouco a pouco, estamos nos aproximando. Ainda temos pequenas coisas em nosso bolso, partes interessantes. Há coisas para melhorar, especialmente para entender o que está faltando. Acho que tenho uma ideia clara de que, se eu tivesse feito tudo perfeitamente, estaríamos mais perto".

Esse ponto também foi repetido pela gerência e pelos funcionários da KTM. O diretor técnico Sebastian Risse disse, no final do teste da Malásia, que foi um dos mais produtivos que eles experimentaram em "muito tempo" e que houve, de fato, "muito progresso".

Sebastien Risse

"Aprendemos muito, provavelmente mais do que aprendemos em um longo tempo. Encontramos uma série de melhorias. Na verdade, houve muito progresso, mas ainda temos que juntar tudo".

"Do ponto de vista logístico, o tempo é bastante apertado para estarmos prontos para a primeira corrida", comentou o engenheiro antes de detalhar o plano de testes para os pilotos da equipe de fábrica".

"Com Brad, temos trabalhado com diferentes configurações de motor e chassi, aerodinâmica e eletrônica. Pedro já havia trabalhado com o motor antes, então foi mais uma questão de chassi, suspensão e aerodinâmica".

Quanto aos homens da Tech3, está faltando tempo: "Os novos pilotos precisam de algum tempo de pista, mas o calendário também tem sido difícil para eles", concluiu.

