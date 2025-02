Todo o paddock da MotoGP aponta a Yamaha como uma das principais "vencedoras" do teste em Sepang, ou pelo menos como uma das marcas que pode deixar a Malásia em um estado de felicidade e com permissão para sonhar.

Enquanto o shakedown que abriu a pré-temporada já era um bom presságio para a empresa sediada em Iwata, o primeiro teste coletivo de 2025 veio para confirmá-lo de forma clara, apesar do fato de que ainda há um "mas" e coisas para melhorar.

Fabio Quartararo atuou como o farol da fábrica japonesa em Sepang, chegando à frente da tabela de tempos todos os dias. Depois de liderar o Shakedown após dois dias com um tempo de 1m57s794, ele foi o mais rápido no primeiro dia do teste coletivo com 1m57a555, que depois baixou para 1m57s324 no segundo dia (segundo a 114 milésimos de Franco Morbidelli) e 1m56s724 no terceiro dia (terceiro a 231 milésimos de Alex Márquez). Assim, ele reduziu oito décimos de seu melhor tempo no Teste de 2024 (1m57s525).

Dessa forma, a M1 provou ser mais competitiva em uma única volta, o que tem sido sua grande desvantagem nos últimos anos, entre outras razões, devido à falta de aderência que continua a ocorrer, como o "El Diablo" reconheceu nos últimos dias.

Mas, da mesma forma, o ritmo de corrida da Yamaha também não deve ser subestimado. Na simulação da corrida de sprint de sexta-feira, o piloto de Nice completou seis voltas em comparação com as 10 dos outros, mas foi o terceiro mais rápido (1m58s031), atrás de Alex Márquez (1m57s901) e Marc Márquez (1m57s926) e à frente de Pecco Bagnaia (1m58s242).

Embora a Yamaha esteja ciente de que as coisas não devem ser tão fáceis nos testes finais de pré-temporada na Tailândia na próxima semana (12 e 13 de fevereiro), seu desempenho em Sepang já levantou algumas sobrancelhas. Especialmente os da Ducati.

Embora em Borgo Panigale eles ainda estejam indecisos sobre algumas partes da nova Desmosedici GP25 (na verdade, tudo indica que usarão a base do motor de 2024), eles estão de olho na marca com os três diapasões, tanto que agora a veem como sua rival mais próxima no grid da categoria rainha.

Davide Tardozzi, chefe de equipe da equipe de fábrica, confirmou isso à Sky Sport MotoGP, a emissora de televisão italiana do campeonato:

"Eu diria que nosso potencial é muito alto, também levando em conta o que os pilotos das equipes satélites fizeram, então estamos convencidos de que ainda temos uma moto com um desempenho muito bom".

"Dito isso, a Yamaha obviamente surpreendeu a todos, e acho que eles deram um grande passo à frente. Eles têm um piloto formidável como Fabio Quartararo, então, no momento, eu os vejo como nossos rivais".

Em entrevista ao site da MotoGP, o italiano falou sobre o avanço da equipe japonesa:

"Eu sabia que eles iriam progredir, mas não sabia que fariam isso tão rápido! Conheço Massimo Bartolini [diretor técnico da Yamaha e ex-braço direito de Dall'Igna na Ducati] muito bem, e tinha certeza absoluta de que ele faria com que eles dessem um grande passo à frente. Com certeza, neste momento, Fabio é o nosso [principal] adversário".

A melhora da Yamaha também não passou despercebida pelos pilotos. Pecco Bagnaia estava avisando que em 2025 eles teriam que ser levados em conta depois de sua progressão em 2024, e ele também tinha algumas palavras para eles em declarações à mídia, incluindo o Motorsport.com.

"Acho que poderíamos ter uma mudança em termos do primeiro perseguidor da Ducati, mas teremos que esperar até a Tailândia, porque [a Yamaha] teve seis dias de testes aqui. Mas é inegável que Fabio mostrou um ótimo ritmo de corrida. Então, o ataque de tempo foi um ponto fraco para ele e hoje ele foi rápido", concluiu alguém que sabe muito bem como é enfrentar a Yamaha, tendo perdido o título para Quartararo em 2021, mas o venceu em 2022 depois de cortar um déficit de mais de 90 pontos, exatamente quando a segunda etapa da crise da fábrica estava começando.

