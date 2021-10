As mudanças na parte final do calendário por conta da Covid-19 levaram a Fórmula 1 a anunciar a estreia do GP do Catar, em um acordo de longo prazo com o país, até 2032. Mas a primeira passagem do Mundial por Losail não agrada completamente outra categoria que tradicionalmente corre na pista catariana: a MotoGP.

O principal campeonato de motovelocidade do mundo corre no circuito de Losail há 17 anos, em uma etapa que desde 2008 é realizada à noite, aproveitando as condições meteorológicas mais favoráveis.

O Circuito de Losail já foi usado para competições de automobilismo, como GP2 Asiática e WTCC, mas nada tão grandioso quanto a F1. A notícia foi um grande golpe midiático para o país, que receberá também a Copa do Mundo de Futebol no próximo ano, mas nem todos os pilotos da MotoGP gostam da ideia.

"É bom ver a Fórmula 1 correndo nos mesmos circuitos que nós, é interessante", disse Franco Morbidelli, da Yamaha. "Eu gosto muito da F1, acompanho sempre, mas vê-los andando nos mesmos circuitos que nós é ainda mais impressionante, porque é possível ver a diferença nos tempos de volta e a velocidade alcançada nas curvas".

"É realmente impressionante, assim que terá um sabor diferente vê-los correndo nas mesmas pistas em que corremos na MotoGP".

Mesmo assim, Morbidelli fez uma ressalva: "O primeiro que pensei é que possivelmente haverão mais buracos". E muitos pilotos pensam o mesmo.

"É uma má notícia", disse Aleix Espargaró, da Aprilia. "Adoro o Catar, adoro o circuito, mas a Fórmula 1 destrói tudo com sua aderência, então veremos".

"Me alegro pelo povo do Catar, que poderá desfrutar tanto a MotoGP quanto a F1, o que é fantástico mas, quanto a pista, agora ela está plana, muito boa. Espero que não a destruam demais".

Há muito tempo os pilotos da MotoGP se queixam das irregularidades causadas pela F1 no asfalto das pistas compartilhadas entre as categorias.

Mesmo assim, algumas parecem alheias a isso, possivelmente pelas condições, Barcelona seria o exemplo mais flagrante, assim como o Red Bull Ring, ambos sendo muito criticados pelos pilotos a cada ano.

"É uma pena, vão afetar essa pista também, criando buracos", disse Andrea Dovizioso. "Eles são tão rápidos nas curvas que o asfalto sofre. Para nós, pilotos de moto, não é bom ter 20 carros fazendo a mesma trajetória que nós. Dito isso, se tentam fazer o maior número de corridas possíveis, é justo que corram no Catar também".

Algo que pode tranquilizar os pilotos de moto é que a F1 anunciou apenas uma corrida até agora em Losail, a programada entre 19 e 21 de novembro. Para o acordo válido de 2023 a 2032, é possível a construção de um novo circuito, ou até mesmo uma prova nas ruas de Doha.

A próxima visita da MotoGP a Losail acontecerá 15 semanas após a F1, entre 04 e 06 de março de 2022, um GP que, como manda a tradição, abrirá a próxima temporada.

