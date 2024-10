Após uma pequena folga, a MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, iniciando a última rodada tripla da temporada 2024 com o GP da Austrália, em Phillip Island.

A MotoGP realiza neste fim de semana a 17ª etapa de 20 previstas na temporada, sendo a última sequência no Oriente, com as etapas da Tailândia e Malásia na sequência, antes da conclusão do campeonato, em Valência, no meio de novembro.

A briga pelo título da MotoGP está pegando fogo. Com 148 pontos em jogo nos últimos quatro GPs da temporada, apenas 10 tentos separam Jorge Martín de Francesco Bagnaia: 392 a 382. Ainda vivos na disputa, mas bem mais distantes, estão Enea Bastianini (313) e Marc Márquez (311). Já Brad Binder fecha o top 5, sendo o melhor não-Ducati da classificação. O sul-africano tem 183, apenas dois a mais que Pedro Acosta.

Na Moto2, Ai Ogura caminha a passos largos na busca pelo título, que pode ser conquistado já neste fim de semana. O piloto japonês tem 228 pontos contra 168 de Sergio García, 163 de Alonso López, 156 de Arón Canet e 153 de Joe Roberts e Manuel González. Com 100 pontos em ainda em jogo, Ai pode ser campeão em Phillip Island caso abra 75 de vantagem para o segundo colocado no final da prova. Já o brasileiro Diogo Moreira é o 18º colocado, com 36.

E na Moto3, a situação já está definida. David Alonso levantou o caneco na última etapa, em Motegi, após conquistar sua 10ª vitória na temporada. O colombiano tem 321 pontos contra 212 de Daniel Holgado, que briga para manter o vice-campeonato contra Colin Veijer, que tem 209 e Ivan Ortolá, com 191.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Austrália:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 20h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 20h10 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 20h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 01h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 00h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 19h35 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 00h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 19h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 23h45 ESPN e Star+ Corrida Sábado 22h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 18h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Quinta-feira 23h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 18h40 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 22h50 ESPN e Star+ Corrida Sábado 21h00 ESPN e Star+

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!