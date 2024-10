Ainda há 148 pontos na mesa para disputar o título da MotoGP nas últimas quatro etapas para o fim da temporada. O duelo entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín está cada vez mais acirrado, tendo Enea Bastianini e Marc Márquez ainda matematicamente na briga, mas muito atrás desde suas desventuras na Indonésia.

Antes do GP do Japão, onde a diferença entre eles aumentou ainda mais, Márquez falou em "fim de jogo" para ele. O piloto da Gresini agora parece estar observando o confronto entre os dois líderes e, embora tenha dito que tinha uma leve preferência pelo título de Bagnaia, Martín é o favorito aos seus olhos há várias semanas, graças às performances que teve recentemente.

"Ainda tenho a mesma opinião porque Martín começou em 11º [no Japão]", disse Márquez. "Sei como é largar atrás, várias vezes, e isso dificulta sua vida. Ele lidou muito bem com isso, foi muito bem nas primeiras voltas. [...] Quando você começa de trás, na MotoGP de hoje, as chances estão contra você".

Bagnaia e Martín estão em um nível muito semelhante, mas ambos perderam muitos pontos com acidentes nesta temporada. O próprio italiano descreveu a temporada como um "campeonato de erros" e a Ducati até vê um "paradoxo" no fato de ele ter vencido oito corridas, metade dos eventos disputados, sem liderar o campeonato.

Em Motegi, os dois homens mais fortes da MotoGP estavam um pouco à frente de seus rivais, com desempenhos tão impressionantes que Márquez considera inevitáveis novos erros de ambos os lados:

"Quando você está disputando o campeonato, você está no seu melhor. É isso que eles estão fazendo no momento".

"Eles estão aumentando a intensidade da classe e acho que, se continuarmos nesse ritmo, um de nós cairá novamente. Eu provavelmente vou cair em algum momento! [...] Se estivermos falando sobre o título, nesse ritmo será difícil completar todas as corridas sem cometer erros".

Antes do GP do Japão, Bastianini se diferenciou de Márquez apostando em Bagnaia, graças à experiência que ele adquiriu na luta pelo título mundial nos últimos anos.

O detentor do título não quis entrar no debate, vendo uma certa lógica em cada posição tomada: "Os italianos se inclinam para os italianos e os espanhóis para os espanhóis! [risos]".

