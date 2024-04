Após uma semana de pausa, a MotoGP volta a acelerar a partir da próxima sexta-feira (26) com mais uma edição do GP da Espanha em Jerez de la Frontera. A quarta etapa da temporada 2024 promete grandes emoções com a primeira passagem em solo espanhol no ano.

Esta será a primeira etapa de 2024 em um dos tradicionais circuitos europeus, um dos traçados mais conhecidos por pilotos e equipes e, com isso, devemos ter uma visão mais clara quanto à ordem de forças.

Mesmo com um fim de semana abaixo do esperado no Texas, Jorge Martín segue na liderança e com uma boa vantagem, tendo 80 pontos contra 59 de Enea Bastianini. E o italiano da Ducati comanda um 'trenzinho' com o restante do top 5: Maverick Viñales é o terceiro com 56 contra 54 de Pedro Acosta e 50 de Francesco Bagnaia.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Espanha:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN e Star+

Viñales FAZ HISTÓRIA, Acosta BRILHA e Márquez cai: CAOS da MotoGP nos EUA e o que vem pela frente...

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tudo sobre o INSANO GP em Austin e as projeções da MotoGP 2024 no PÓDIO CAST #6

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: