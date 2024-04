Marc Márquez diz que Pedro Acosta o lembra de lendas da MotoGP como Valentino Rossi e Casey Stoner e não descarta a possibilidade de o novato lutar pelo título este ano.

Atualmente, Acosta é o quarto colocado na classificação, apenas dois pontos atrás do terceiro, Maverick Viñales, e cinco pontos atrás do vice-líder, Enea Bastianini. O espanhol é o mais bem colocado dos quatro pilotos da KTM, com o piloto de fábrica Brad Binder cinco pontos atrás dele, em sexto, e Jack Miller 32 pontos atrás, em 10º. O companheiro de equipe de Acosta, Augusto Fernandez, tem apenas sete pontos.

Com Acosta agora mais adaptado ao novo ecossistema e à sua equipe GasGas Tech3, a maioria de seus rivais acredita que o próximo objetivo natural, a vitória, virá mais cedo ou mais tarde. O jovem de 19 anos esteve no pódio em Portimão e Austin, os dois últimos eventos do calendário.

Ele não conseguiu chegar ao pódio em sua primeira corrida no Catar devido a uma combinação de fatores, incluindo a alta degradação dos pneus como resultado de sua agressividade e a dor no antebraço, consequência do mau posicionamento da alavanca do dispositivo de altura traseira.

"Pedro me lembra aqueles grandes nomes que chegaram à MotoGP: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo ou Casey Stoner", disse Márquez ao Motorsport.com. "Aqueles que na primeira ou segunda corrida já estavam lutando por poles, pódios e vitórias. Este ano ele conseguirá pódios, como já fez, e também vitórias. E por que não lutar por um campeonato mundial, como outros fizeram?"

O sentimento generalizado no paddock é de que Acosta abalou o campeonato e, especialmente, o grupo KTM, embora haja aqueles, como Márquez, que acreditam que o talento do jovem não pegou ninguém de surpresa, porque era uma conclusão previsível.

O espanhol disse que não ficou nem um pouco surpreso com o avanço de Acosta na MotoGP e acredita que a KTM estava bem ciente do potencial do jovem novato, que marcou dois pódios em suas três primeiras corridas na categoria principal.

"Não acho que Pedro tenha abalado o grupo da KTM", disse Márquez. "Eles sabiam exatamente o que tinham. Acho que eles esperavam isso, pelo menos eu esperava. Quando você analisa as coisas que ele fez na Moto3 e na Moto2, você sabia que ele chegaria à MotoGP e seria rápido. É o processo natural dele".

