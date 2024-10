O chefe da Ducati, Davide Tardozzi, admitiu que está "incomodado" com o fato de Francesco Bagnaia ainda estar em segundo na tabela do Mundial de Pilotos da MotoGP 2024, atrás de Jorge Martín, mesmo tendo vencido metade das corridas até aqui.

Bagnaia conquistou sua nona vitória em 18 etapas no GP da Tailândia do último fim de semana, depois de se defender com sucesso de um ataque do rival da Gresini , Marc Márquez, na primeira parte da corrida.

Mas, faltando apenas duas etapas para o final, ele ainda enfrenta um déficit substancial de 17 pontos em relação a Jorge Martín, da Pramac, que venceu três GPs em comparação, incluindo apenas uma desde a pausa de verão.

Uma série de acidentes nos GPs e nas sprints, além de alguns infortúnios no meio, prejudicaram as chances do italiano de conquistar o terceiro título consecutivo na categoria principal. Falando sobre a batalha do campeonato intra-Ducati , Tardozzi enfatizou que é importante que Bagnaia e a equipe de fábrica minimizem os erros para superar Martín na disputa pelo título.

"No final, se eu tiver que dizer o que me incomoda um pouco é o fato de Pecco ter vencido metade das corridas e estar em segundo lugar no campeonato. Isso é algo que deve e precisa nos fazer pensar no futuro", disse Tardozzi ao Motorsport.com. "Cometemos alguns erros a mais nas corridas, e isso não deve acontecer em um futuro próximo. Mas ter um piloto que venceu metade das corridas é algo importante".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pecco está fazendo história, neste momento ele está superando um grande piloto como Casey Stoner, então obrigado Pecco!".

Tardozzi também disse palavras de incentivo para Martín, que ele acredita estar agora muito mais maduro do que durante sua tentativa de conquistar o título em 2023. O ex-piloto de superbike explicou que o espanhol aprendeu a aceitar o melhor resultado possível em um determinado dia, o que contribuiu para sua consistência e uma redução drástica nas quedas de posições de liderança.

"Depois do ano passado, quando ele perdeu o campeonato, Jorge foi muito bom em entender que precisava de ajuda no lado emocional", disse Tardozzi. "Acho que no último inverno ele fez um grande progresso em nível mental e está colocando isso em prática".

"Não é coincidência o fato de ele ser o líder do campeonato; quando precisa se acalmar, ele se acalma, algo que não teria feito no ano passado ou no passado. Nós simplesmente temos que dizer "muito bem" a Jorge Martín".

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!