Neste fim de semana, a MotoGP volta ao circuito de Portimão pela segunda vez em 2021, agora para o GP do Algarve, penúltima etapa da temporada, após a conquista do título de Fabio Quartararo em Misano.

Na última etapa, na Emilia Romagna, tudo indicava que Francesco Bagnaia levaria a disputa pelo título para a corrida seguinte, até sua queda a cinco voltas do fim, entregando o título de bandeja para o francês da Yamaha, que triunfa pela primeira vez no Mundial de Motovelocidade.

Quartararo tem 65 pontos de vantagem com apenas 50 em disputa, mas a luta pelo vice-campeonato ainda segue em aberto. Enquanto Bagnaia tem 202 pontos, o campeão de 2020, Joan Mir tem 175.

Outro nome a se prestar atenção no fim de semana é Marc Márquez, vencedor dos dois últimos GPs, em Austin e Misano. A vitória do espanhol na Itália foi particularmente importante, já que ele vinha sofrendo em circuitos com sentido horário por causa da lenta recuperação de seu braço direito após as cirurgias feitas em 2020.

O resultado indica que ele pode estar voltando à forma e, caso siga indo bem nas duas provas finais, pode inclusive almejar o terceiro lugar no Mundial de Pilotos. No momento, ele é o sexto com 142 pontos, 33 a menos que Mir.

E se o título de pilotos está definido, entre equipes e construtores a situação é bem diferente. No primeiro, a Yamaha lidera com apenas nove pontos de vantagem para a Ducati, enquanto no segundo é a marca italiana quem lidera, com 12 a mais que a rival japonesa.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h10 Treino Livre 3 Sábado 06h55 Treino Livre 4 Sábado 10h30 Fox Sports Classificação Sábado 11h10 Fox Sports Corrida Domingo 10h Fox Sports

