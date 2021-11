MotoGP: Márquez sofre concussão e não correrá em Portugal

Marc Márquez está fora do GP do Algarve, penúltima etapa do campeonato de 2021 da MotoGP. O hexacampeão mundial da categoria rainha da motovelocidade caiu durante treinamento na terra no fim de semana e teve diagnosticada uma concussão. Por precaução, foi decidida a ausência do espanhol no evento.

A Honda emitiu um comunicado explicando o ocorrido com Márquez.

“No passado sábado, enquanto se preparava para o GP do Algarve com um dos seus treinos off-road convencionais, Marc Márquez sofreu uma queda que provocou uma ligeira concussão na cabeça.”

“Depois de alguns dias de descanso em casa e vendo que ainda não estava bem, hoje Márquez foi avaliado por médicos em um check-up para avaliar seu estado atual. Como medida de precaução, no próximo fim de semana ele não vai disputar o GP do Algarve.”

A ausência de Márquez significa a quebra de um novo bom momento do espanhol, que vem de duas vitórias, após um difícil retorno às pistas em 2021. A equipe do piloto não anunciou se haverá um substituto na corrida em Portimão.

