Chegou a hora! Neste fim de semana, a MotoGP dá o pontapé inicial da temporada 2023, que promete muita emoção ao longo de 21, sendo o campeonato mais longo da história da categoria.

Por isso, o Motorsport.com montou um guia completo pra você, com um raio-x da situação de todas as equipes e montadoras, além das novidades da MotoGP e o calendário completo para você não perder nada!

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Exécito Ducati" chega com favoritismo e Bagnaia em busca do bi

Com oito motos e quatro equipes (Ducati, Pramac, VR46 e Gresini), a Ducati vem novamente com tudo para 2023, buscando manter o forte ritmo visto no ano passado, quando conquistou os três mundiais (Pilotos com Francesco Bagnaia, Equipes e Construtoras).

A impressão deixada pela pré-temporada aumenta ainda mais essa impressão, com as motos da montadora italiana compondo a maior parte do top 10. Nas duas sessões de Portimão, palco da abertura do campeonato, Bagnaia liderou ambos os dias, com direito a recorde de pista no segundo.

Na equipe oficial, Bagnaia entra na temporada de defesa do título com um novo companheiro de equipe: Enea Bastianini. Terceiro colocado em 2022, o italiano ganhou a tão sonhada promoção para o time principal após belas apresentações no último ano, inclusive disputas até os últimos metros com Bagnaia. Caso Gigi Dall'Igna não saiba controlar os ânimos, pode virar uma combinação explosiva.

Preterido no lugar de Bastianini para a vaga na equipe oficial, Jorge Martín segue na Pramac ao lado de Johann Zarco, dois pilotos que já provaram suas qualidades e que seguem em busca da chance de lutar por mais do que apenas algumas vitórias.

Na Gresini, a grande novidade do ano é a chegada de Álex Márquez, que perdeu espaço na Honda com a chegada de Álex Rins na LCR. O irmão do hexacampeão Marc já mostrou bom ritmo na pré-temporada e pode surpreender ao lado de Fabio di Giannantonio. Já na VR46 a dupla Luca Marini e Marco Bezzecchi foi mantida para 2023.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia ganha satélite busca crescer mais para consolidar nova "era italiana" na MotoGP

A Aprilia viveu em 2022 seu melhor ano desde o retorno à MotoGP, com a vitória de Aleix Espargaró no GP da Argentina e com o terceiro lugar nos Mundiais de Equipes e Construtoras. Para 2023, a montadora busca vir com mais força e, para isso, ganha uma aliada importante: uma equipe satélite.

Após anos com a Yamaha, a RNF (ex-SRT) trocou sua fornecedora de motos para 2023. E o input de mais duas motos pode ser fundamental para o crescimento da Aprilia, que já mostrou um bom rendimento na pré-temporada.

Na equipe oficial, Espargaró e Maverick Viñales foram mantidos por mais uma temporada, enquanto a RNF passou por uma importante reformulação, trazendo o português Miguel Oliveira e o espanhol Raúl Fernández.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aos trancos e barrancos, Yamaha quer "recompensar" Quartararo por 2022

Fabio Quartararo viveu dois anos bem distintos na MotoGP: após uma conquista incontestável em 2021, o francês viu sua defesa do título escapar das mãos graças a uma ascensão meteórica de Bagnaia, auxiliada pela estagnada da Yamaha no desenvolvimento da moto.

Com uma M1 de pouca evolução, o francês viu os rivais se aproximarem rapidamente na reta final do campeonato. Com isso, Quartararo expressou sua frustração com a montadora, cobrando evoluções rápidas.

Os primeiros contatos com a nova moto na pré-temporada não foram dos melhores, chegando a um sinal positivo apenas no último dia, quando Quartararo essencialmente misturou o motor de 2023 com o chassi de 2022.

Quartararo saiu feliz do último dia de testes em Portugal, mas é inegável que a montadora ainda terá que correr muito para alcançar a Ducati, especialmente com dúvidas sobre a performance de Franco Morbidelli na outra moto. E é importante lembrar que a Yamaha terá apenas 2 motos no grid este ano.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda tenta reverter crise para segurar Márquez

Se as montadoras italianas parecem viver dias de glória, a situação é bem diferente para as japonesas, especialmente a Honda. Após anos de domínio de Marc Márquez, a marca vive uma fase de vacas magras, agravada pela ausência do espanhol por longos períodos de tempo.

Com isso, a Honda despencou na classificação, sendo a última no Mundial de Construtores de 2022. A expectativa era de uma melhora, mas a realidade parece bem distante disso. Márquez saiu insatisfeito da pré-temporada, afirmando que, no momento, a Honda não conseguiria ir além da quinta posição nas corridas.

Para a Honda, a melhora da moto virou uma corrida contra o tempo. Afinal, está em jogo a permanência de Márquez para além de seu contrato atual, que acaba em 2024. E é importante lembrar que a Honda trouxe dois nomes importantes para 2023: Joan Mir para a equipe oficial e Álex Rins na LCR.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O que esperar de KTM e GasGas?

A KTM chega a 2023 reforçada, de forma diferente. A satélite Tech3 passa a correr com motos da GasGas, marca espanhola que foi comprada pela KTM em 2019.

Na KTM, a saída de Miguel Oliveira trouxe um reforço importante: Jack Miller, recém-saído da Ducati, ao lado de Brad Binder. A chegada do australiano pode ser importante para a montadora no desenvolvimento da moto, ajudando a reduzir a diferença para as rivais.

Já a GasGas conta com a experiência de Pol Espargaró, vindo da Honda. O espanhol fará dupla com um compatriota, o novato Augusto Fernández.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Temporada 2023 começa com novo formato de fim de semana

A MotoGP chega a 2023 com a principal mudança em seu formato em anos. A introdução das corridas sprint aos sábados promete mexer com a disputa pelo título. As duas sessões de treinos livres às sextas-feiras foram mantidas, com o TL2 sendo expandido para 1h de duração. E, a partir de agora, são esses dois resultados combinados que formam os grupos da classificação de sábado.

Um dos treinos de sábado foi abandonado. Com isso, o TL3 passa a ocupar o papel que era do TL4 até o ano passado, acontecendo minutos antes da classificação, que mantém o formato de Q1 / Q2. O quali define o grid das duas corridas, sem nenhuma alteração ou inversão de ordem. O GP do domingo também está mantido sem mudanças.

Com metade da duração de um GP normal, a sprint também distribuirá metade dos pontos, com 12 para o vencedor e um para o nono colocado, o último na zona de pontuação.

Um evento para ficar de olho na temporada é o GP da França, marcado para 14 de maio. Neste fim de semana será celebrado o 1000º GP da história da categoria.

Confira os pilotos e equipes da temporada 2023:

Equipe Montadora Moto Piloto Aprilia RS-GP 12 41 25 88 Ducati Desmosedici GP23 1 23 5 89 Desmosedici GP22 49 73 10 72 GasGas RC16 37 44

Honda RC213V 30 42 36 93 KTM RC16 33 43 Yamaha YZR-M1 20 21

Confira o calendário da MotoGP 2023:

Etapa Data Grande Prêmio Circuito 1 26 de março GP de Portugal GP de Portugal Circuito de Portimão 2 2 de abril Termas de Río Hondo 3 16 de abril Circuito das Américas 4 30 de abril Jerez de la Frontera 5 14 de maio Circuito Bugatti (Le Mans) 6 11 de junho Mugello 7 18 de junho Sachsenring 8 25 de junho Assen 9 9 de julho Circuito Internacional de Sokol 10 6 de agosto Silverstone 11 20 de agosto Red Bull Ring 12 3 de setembro Barcelona 13 10 de setembro Misano 14 24 de setembro Circuito Internacional de Buddh 15 1 de outubro Motegi 16 15 de outubro Circuito de rua de Mandalika 17 22 de outubro Phillip Island 18 29 de outubro Circuito de Chang 19 12 de novembro Circuito Internacional de Sepang 20 19 de novembro Circuoto de Losail 21 26 de novembro Circuito Ricardo Tormo

