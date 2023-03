Carregar reprodutor de áudio

Após uma pré-temporada complicada tanto em Sepang quanto em Portimão, o hexacampeão Marc Márquez diz não ver a Honda na luta pelo título da MotoGP em 2023, às vésperas do início da temporada.

Em 2022, a Honda viveu sua segunda temporada em três anos sem vitórias, devido a uma fase complicada pelas lesões de Márquez e uma moto problemática.

Mesmo com várias mudanças de pessoal ao longo dos meses, com Ken Kawauchi vindo da Suzuki para substituir Takeo Yokoyama como diretor técnico, Márquez terminou a pré-temporada de Portugal afirmando que o máximo que a RC213V poderia lutar no momento é a quinta posição.

Um dia antes do início oficial do campeonato, Márquez reforçou sua opinião, dizendo que a Honda não tem condições de lutar pelo título no momento, mas diz acreditar na capacidade da montadora de resolver seus problemas.

"No fim das contas, somos uma equipe. Vencemos juntos, perdemos juntos. É verdade que os últimos anos foram bem difíceis para mim, para a Honda, não estamos vindo de uma boa situação. Por isso, não estamos na luta pelo título hoje em Portimão. Temos que seguir trabalhando e construindo o projeto, buscando ser mais competitivos no futuro".

"Mas minha ambição é a mesma de 2013 [ano da estreia de Márquez]. Estou aqui para lutar pela melhor posição. Vou fazer o que for possível, e eu acredito nesse projeto, eu acredito na Honda. O campeonato é longo, todos os dias a situação pode mudar, como vimos com Bagnaia no ano passado".

"Ele não começou bem, teve problemas na pré-temporada, mas entre uma corrida e outra ele melhorou o nível e venceu várias corridas em sequência".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez diz que a Honda está bem atrás do nível da Ducati em 2023 no momento, e que está "ainda mais distante de Bagnaia", que é visto pela maioria do grid como o favorito ao título.

"Claro, é obvio que a Ducati tem um pacote bem forte no momento. Todos os pilotos da Ducati, mas especialmente Pecco, que é o mais rápido desse grupo e do grid. Então estamos bem atrás deles, mas estamos ainda mais distantes de Pecco, que foi incrivelmente rápido na pré-temporada".

"Estamos trabalhando na moto buscando melhorar em algumas áreas que, basicamente, são as mesmas do ano passado. Então, nesses pontos precisamos seguir investigando como melhorar para nos aproximarmos".

Honda testará novo chassi Kalex

Mesmo com a temporada em andamento, a Honda deve testar um novo chassi projetado pela Kalex antes do GP das Américas, em abril.

Após os problemas na pré-temporada, a montadora considera abandonar seu design próprio em favor do modelo da Kalex. O teste será feito pelo piloto Stefan Bradl em um evento privado em Jerez de la Frontera entre 4 e 6 de abril.

Caso o teste seja positivo, o chassi será enviado imediatamente para o Circuito das Américas para ser utilizado na etapa americana, entre 14 e 16 de abril.

A Kalex é a força dominante da Moto2, com o chassi conquistando 11 dos últimos 13 títulos da categoria. No momento, a marca está focada no desenvolvimento desse novo projeto para a Honda.

O teste privado em Jerez ainda contará com a presença de KTM, Aprilia e Yamaha.

