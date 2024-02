A equipe de fábrica da KTM revelou sua máquina para o campeonato de 2024 da MotoGP após o teste de pré-temporada em Sepang, na Malásia. Neste ano, o time continua com o sul-africano Brad Binder e com o australiano Jack Miller como pilotos.

Eles, aliás, ajudaram a lançar oficialmente a RC16 atualizada da fabricante austríaca. E os veteranos têm de ficar de olho no novato espanhol Pedro Acosta, que foi o nono mais rápido dos testes com a RC16 da escuderia cliente GasGas Tech3. De todo modo, a KTM chega com otimismo em 2024.

Especialmente Binder, que representa a marca desde o começo de sua carreira na MotoGP e, em 2023, teve seu melhor ano com a fabricante da Áustria na classe rainha da motovelocidade mundial.

A KTM RC16 de fábrica, com o patrocínio contínuo da Red Bull, mantém seu uniforme familiar laranja e azul escuro para 2024. Em 2023, os esforços de Binder e Miller, ex-Ducati, garantiram à KTM o segundo lugar no campeonato de construtores, melhor resultado da marca desde sua primeira temporada completa na principal categoria do motociclismo global, no já longínquo ano de 2017.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

"Terminar em segundo no campeonato de construtores no ano passado é, com certeza, algo de que podemos nos orgulhar, mas o importante é que conseguimos diminuir a diferença em relação à concorrência, disse Hubert Trunkenpolz, membro do conselho executivo da KTM.

"Acho que, ao lado da motocicleta, o maior progresso que fizemos foi na estrutura da equipe. Adicionamos boas pessoas às que já tínhamos, e a equipe se uniu muito bem. Muito disso tem a ver com ter as pessoas certas na fábrica e as pessoas certas na pista de corrida, e a comunicação entre elas é muito importante, e foi aí que demos um grande passo", seguiu o executivo da marca austríaca.

"Estamos comprometidos com a MotoGP tanto quanto estávamos no primeiro dia. Não desistiremos até conquistarmos esse título, porque é algo que queremos ter, que queremos alcançar e que alcançaremos com o tempo."

A MotoGP se reúne novamente no Catar na próxima semana para o último evento da pré-temporada, um teste de dois dias no Circuito Internacional de Losail, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Motos de Jack Miller, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

Diretor da Aprilia celebra volta de Brivio à MotoGP pela Trackhouse

Davide Brivio, Trackhouse Racing Team Principal, Justin Marks, Trackhouse Racing owner Photo by: Trackhouse Racing Team

Ex-chefe da Suzuki na MotoGP, com a qual conquistou o título de 2020 com o espanhol Joan Mir, Davide Brivio retorna à classe rainha após passagem pela equipe Alpine de Fórmula 1. O dirigente italiano volta à categoria máxima do motociclismo pela equipe Trackhouse, cliente da Aprilia.

Diretor-executivo da fabricante italiana, Massimo Rivola revelou que partiu dele a indicação para Brivio assumir o comando do time norte-americano, que estreia na MotoGP neste ano e substitui a RNF como cliente da Aprilia.

Para Rivola, que passou pela Ferrari na F1, Davide poderá beneficiar inclusive a marca da Itália, não só a escuderia dos Estados Unidos que é conhecida por seu envolvimento na NASCAR. “Eles (Trackhouse) não conhecem esse ambiente e me pediram uma opinião”, contou Massimo.

“Fico feliz com a chegada de Davide, que é um amigo meu. Tenho certeza que ele vai agregar ao nosso projeto. Ele tem muito mais experiência do que eu. É uma boa notícia para a Trackhouse, mas também uma boa notícia para a Aprilia. Trabalhamos próximos com a equipe, temos um projeto compartilhado, e é bom ter Davide a bordo”, avaliou Rivola, cuja Aprilia vem crescendo nas últimas temporadas, tendo inclusive disputado o título com o espanhol Aleix Espargaró recentemente.

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #268 – O que será do futuro de Horner e Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: