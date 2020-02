Lorenzo: “Yamaha continua sendo a moto ideal para mim”

O tricampeão da MotoGP, Jorge Lorenzo, fez seu retorno à moto M1, três anos e três meses após a última vez em que a dupla esteve junta, no GP de Valência de 2016, que terminou com a vitória do espanhol. Nesta terça, em Sepang, Lorenzo subiu novamente em uma Yamaha, no shakedown da MotoGP, um dos treinos para pilotos de testes, seu novo papel junto à marca japonesa.

Lorenzo completou 46 voltas e andou com uma das três M1 2020 que a Yamaha preparou para o teste oficial, que começa na sexta. A unidade que o espanhol foi para a pista é a mesma que Valentino Rossi usará neste fim de semana, e, para Lorenzo, andar nesta moto foi a mesma coisa que reencontrar uma antiga namorada.

"Era um dia que eu esperava há muito tempo, estava nervoso para tirar algumas dúvidas, se a moto havia mudado muito em três anos, se havia perdido alguns de seus pontos fortes", explicou o piloto, logo após descer da moto em Sepang.

"Pelo que vi não, as características da moto seguem sendo as mesmas, tem muitos pontos fortes e alguns fracos que já estamos analisando para tratar de resolvê-los no futuro", apontou Lorenzo, que passou parte do dia conversando com Fabio Quartararo no box da Yamaha.

Após um ano pilotando a indominável Honda, Jorge voltou à delicadeza de uma moto que trata melhor o piloto. "Logo em seguida vi que a moto continua sendo dócil, com um motor muito suave para o piloto. Não é muito física, para o meu estilo de pilotagem é o ideal. Segue sendo minha moto ideal", assegurou.

"Três meses sem subir em uma moto e três anos sem fazer isso em uma Yamaha não é para muitos, assim tenho que ir de pouco em pouco, começando devagar, mas em cada teste fui melhorando quase um segundo. No final, ficamos a um segundo do primeiro colocado, um tempo bastante aceitável por ser o primeiro dia e tendo feito poucas voltas", disse sobre seu melhor tempo no dia, 01min00s506.

"Estou feliz, tenho a equipe perfeita, a moto segue sendo muito competitiva e estou seguro de que com o trabalho de todos iremos avançar ainda mais", concluiu o tricampeão da MotoGP.

