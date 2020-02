Iannone continua "provisoriamente suspenso" após audiência

Nesta terça-feira (04), foi realizada a audiência de Andrea Iannone perante o Tribunal Disciplinar Internacional da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), em Mies, na Suíça, para que o piloto da Aprilia pudesse defender seu caso. Testado positivo para uma substância proibida pertencente à família dos esteroides durante o GP da Malásia, em novembro de 2019, Iannone sempre negou ter ingerido qualquer substância ilegal. Desde então, a base de sua defesa gira em torno da pequena quantidade de produto encontrada em seu exame de urina, para argumentar a possibilidade de contaminação involuntária pelo consumo de carne.

Para defender o caso do piloto, seus advogados solicitaram inicialmente a análise da segunda amostra de urina coletada durante o teste realizado após a prova de Sepang. Este exame confirmou a presença da substância em questão. O próximo passo foi a audiência, realizada nesta tarde, diante de três juízes do TDI.

De acordo com a imprensa italiana, os advogados de Andrea Iannone apresentaram uma nova peça, uma análise capilar que demonstraria a ausência do produto durante um período que vai de setembro de 2019 a janeiro de 2020. Com isso, reforçaram a ideia de ingestão através dos alimentos. "Se foram encontrados vestígios de esteroides anabolizantes na urina, a culpa é inteiramente da dieta da carne feita por Iannone durante sua estadia na Malásia no ano passado", reafirmou o advogado Antonio De Rensis, citado pelo jornal italiano La Reppubblica.

No final do dia, a FIM enviou uma atualização da suspensão provisória que Iannone já cumpre há dois meses. As informações devem parar por enquanto, porque "segundo o Código Mundial Antidopagem e o Código de Antidopagem da FIM, não é possível fornecer informações adicionais nesta fase".

A Federação confirma a informação: "O procedimento permanece em sigilo até que uma decisão final seja proferida. Andrea Iannone permanece suspenso provisoriamente e, portanto, está proibido de participar de qualquer competição de motos ou atividades relacionadas, até novo aviso".

Ainda segundo a imprensa italiana, será necessário esperar pelo menos mais dez dias antes da divulgação do veredito final, para que a promotoria possa examinar os novos documentos apresentados. A conclusão do dia é que Iannone não poderá participar dos testes de Sepang neste final de semana, no entanto, caso a decisão seja tomada em até dez dias, deixará clara a situação de Iannone e da Aprilia a tempo do GP do Catar.

