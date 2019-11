Maverick Viñales foi o grande nome nos dois primeiros treinos livres para a etapa da Austrália de MotoGP. O espanhol liderou a primeira sessão, que aconteceu debaixo de chuva, e mais tarde, já com a presença do sol, repetiu o feito colocando mais de 0s5 sobre o segundo colocado.

Outro destaque em Phillip Island foi o desempenho das Ducati, que estiveram sempre no top-6. Fabio Quartararo não teve um bom dia e ficou fora do top-10 nas duas sessões, chegando a cair da moto no TL1. Márquez e Lorenzo colidiram no fim do segundo treino, mas nenhum deles caiu da moto. No entanto, os pilotos trocaram críticas pelo toque.

Chuva atrapalha TL1

Viñales garantiu o primeiro bom resultado do dia na primeira sessão, que contou com a presença de uma chuva incessante no circuito australiano, anotando 1min38s957. O segundo mais rápido foi Jack Miller, que ficou 0s147 atrás do espanhol. Márquez, Valentino Rossi, Petrucci e Franco Morbidelli fecharam as duas primeiras filas.

Quartararo sofreu uma queda na curva 6 e acabou ficando de fora do restante da sessão e do TL2, por conta dos remédios para dor que precisou tomar. Mesmo assim, o francês terminou com a sétima posição.

Com um desempenho fraco no molhado, Andrea Dovizioso foi apenas o décimo mais veloz. Alex Rins terminou na 12ª posição, uma a frente do estreante da Honda LCR, Johann Zarco, que terminou 0s021 à frente do companheiro, Cal Crutchlow.

Viñales sobra no TL2

O espanhol da Yamaha repetiu a boa forma do TL1 e garantiu a primeira posição, ficando 0,496 à frente de Dovizioso, que mostrou força com pista seca e tempo firme. O tempo de Viñales foi de 1min28s824. Fecharam o top-6: Crutchlow, Petrucci, Miller e Márquez.

Rossi foi o sétimo mais rápido, com 1min29s436, trazendo Rins, e Morbidelli logo atrás. Andando no seco com a Honda pela primeira vez, Zarco foi apenas o 15º, um posto à frente de Lorenzo.

O #99 da Honda protagonizou um momento tenso com seu companheiro nos momentos finais da sessão. Márquez vinha numa volta rápida, enquanto Lorenzo estava lento na pista. O hexacampeão precisou desviar da moto do companheiro e eles acabaram se tocando levemente. Nenhum dos dois caiu ou se feriu, mas eles trocaram críticas após o treino.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja os resultados das duas sessões em Phillip Island:

TL1

TL2

Confira as imagens da MotoGP na Austrália:

Galeria Lista Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 17 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda,Tabat 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Karel Abraham, Avintia Racing 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Pramac Racing 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team, Danilo Petrucci, Ducati Team 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.