Após fazer uma bela corrida de recuperação na etapa da Malásia de MotoGP, Marc Márquez celebrou o “segundo lugar como uma vitória”, mas admitiu que Maverick Viñales era o mais rápido na pista e que o rival da Yamaha “teria ganho de qualquer modo”.

O hexacampeão ainda destacou o título de seu irmão na Moto2 e lamentou a morte de Afridza Munandar, piloto que faleceu após sofrer acidente em corrida da Asia Talent Cup no sábado.

Mais um top-2

Pódio: Márquez (2º); Viñales (1º) e Dovizioso (3º). Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez sofreu uma queda no Q2 no sábado, o que o relegou à 11ª posição do grid, além de lhe causar contusões nos ombros, braços e, principalmente, nos joelhos. Mesmo assim, o espanhol protagonizou uma corrida de recuperação, ultrapassando vários rivais na largada e ao longo das primeiras voltas, garantindo o segundo lugar.

Com o resultado, o hexacampeão terminou mais uma corrida entre os dois primeiros colocados. A única prova de 2019 em que Márquez não terminou vitorioso ou em segundo, foi no GP dos Estados Unidos, onde sofreu uma queda e abandonou.

Depois da corrida, o hexacampeão comemorou o pódio e reconheceu a superioridade de Viñales, que controlou a vantagem sobre ele durante a prova.

“Me doía todo o corpo, mas honestamente estava melhor antes da celebração de meu irmão, me desgastei ali. Zero desculpas. hoje havia um piloto mais rápido do que nós na pista, Maverick, mas partindo de 11º, terminar em segundo é uma vitória.

“Eu tinha muito claro, que sempre há um que espalha para dentro na primeira curva e desta vez foi o [Danilo] Petrucci. Minha largada foi muito boa, melhor ainda foi a de Dovizioso. Eu poderia ter espalhado, mas forcei o erro de Petrucci e me posicionei perfeitamente na primeira curva”.

“Perdemos muito tempo com [Jack] Miller e foi uma pena, mas Maverick teria ganho a corrida de qualquer modo, hoje ele era o mais rápido”.

Alegria e tristeza

Afridza Munandar faleceu neste sábado após acidente em Sepang Photo by: Asia Talent Cup

Ao final da corrida, Márquez estava exultante, sobretudo pelo título de seu irmão, Álex Márquez na Moto2, poucas horas antes.

"Alex Márquez é duas vezes campeão mundial, não é ‘irmão de ninguém’, é campeão. A pressão que suportou sobre suas costas foi muito grande. Desde o início na Moto2 as redes sociais fizeram muito mal a ele. Precisa ler menos as redes e ser você mesmo, ele foi campeão da Moto3 e da Moto2”.

Márquez ainda lamentou a morte de Munandar, destacando que o acidente do jovem o fez lembrar dos riscos a que todos os pilotos se expõem.

Foi um dia carregado de emoções, pelo título de Alex e porque também perdemos um jovem piloto da Indonésia. Incrível que essas coisas aconteçam. Todos que estamos aqui sabemos dos riscos que corremos, e assumimos isso para que cheguem as vitórias e pódios. Era um rapaz muito simpático e sua perda nos atingiu com força”.

