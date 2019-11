Fabio Quartararo disse que sua primeira volta na etapa da Malásia de MotoGP foi um “desastre total”, que o fez começar a corrida com o pé esquerdo e ficar de fora do pódio.

O piloto da Yamaha Petronas tinha a chance de buscar sua primeira vitória na categoria em Sepang, após bater o recorde da pista e largar da pole. No entanto, o francês esteve estranhamente ausente ao longo da prova, depois de fazer uma largada ruim e perder várias posições.

Refletindo sobre seu desapontamento depois da corrida, o jovem francês reconheceu que tudo começou com o “desastre total” na volta de abertura, que o enterrou no meio do pelotão intermediário.

“Foi uma corrida realmente difícil”, disse o francês. “Eu tive muitas dificuldades. Minha primeira volta foi um desastre total. Depois disso, lutei muito para manter a moto, ultrapassar era impossível”.

Veja a largada da corrida em Sepang:

“Não acho que seja a aderência do circuito, porque eu ouvi que [Maverick] Viñales fez voltas muito rápidas no começo. Mas nós lutamos muito com a dianteira. Todo mundo pilotou com os pneus médios [na dianteira], então a escolha estava ok. Foi realmente estranho. Precisamos analisar o que aconteceu exatamente”.

“Claro que estou desapontado”, disse Quartararo. “Nós tínhamos ritmo para brigar pelo menos para chegar ao pódio, e terminamos mais de 10s atrás do líder. Com certeza não é o resultado que esperávamos”.

Veja o resultado completo do GP da Malásia:

Galeria Lista 1 - Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2 - Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3 - Andrea Dovizioso, Ducati Team 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 - Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 - Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6 - Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7- Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 - Jack Miller, Pramac Racing 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9 - Danilo Petrucci, Ducati Team 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10 - Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11 - Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12 - Francesco Bagnaia, Pramac Racing 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13 - Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14 - Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15 - Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16 - Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17 - Karel Abraham, Avintia Racing 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18 - Johann Zarco, Team LCR Honda 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19 - Cal Crutchlow, Team LCR Honda 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20 - Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

