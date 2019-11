Márquez: "Se eu não vencer amanhã, será uma decepção"

Marc Márquez enviou uma mensagem no primeiro treino livre de como seria o fim de semana. O catalão fez um tempo estratosférico que ninguém conseguiu igualar. Depois de mostrar também um ótimo ritmo no TL4, a classificação seguiu o script e o piloto da moto # 93 largará da pole.

"A primeira volta foi muito boa para mim", explica Márquez. "Com o segundo pneu, tive Viñales como referência, mas os pontos de frenagem mudam quando você tem alguém na frente. Cometi dois ou três erros, mas os procurei".

O pentacampeão da MotoGP parou quando ainda tinha tempo para mais uma volta e viu como Quartararo estava prestes a arrebatar a pole. No entanto, não queria correr mais riscos do que o necessário.

"Depois do TL4, a equipe me disse 'não tente coisas malucas'. A pole é sempre importante, mas sair na primeira fila também é. Com um pneu se vai muito rápido e ocorre uma queda em alta velocidade. Estou mais feliz com o TL4 por causa do grande ritmo que eu tive. Testamos o pneu dianteiro macio e médio. Sou quase antiaderente em muitas corridas e tentei administrá-lo a longo prazo. Amanhã vamos decidir de acordo com a temperatura", disse.

Márquez é apontado por todos como o favorito para a vitória, embora lembra que pode falhar, como quase aconteceu no último treino livre quando levou um susto.

"A grande parte da culpa foi o vento, que mudou hoje. Isso afetou essa curva. Há pressão. Se eu não tivesse feito a pole, seria a notícia. Se amanhã eu não vencer, será uma decepção. Precisamos saber como lidar com essa pressão. Somos humanos. Não me escondo, o objetivo é vencer. É importante não entrar em um ponto de risco. Na classificação, mudamos uma coisinha e voltei como sempre", conclui.