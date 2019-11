Valentino Rossi foi realista nesta tarde de sábado em Aragón ao admitir que, no papel, o pódio é bastante difícil, mas não descarta alcançá-lo se algum dos três pilotos à sua frente, Marc Márquez, Fabio Quartararo ou Maverick Viñales falhar.

Rossi terminou satisfeito o sábado, já que a classificação nas duas primeiras filas "é sempre algo positivo".

“O dia foi bastante positivo, porque começar a corrida de uma das duas primeiras filas está bom. Márquez está mais longe do que em Misano, e Viñales e Quartararo também são mais rápidos que eu. O Alex Rins também está indo muito rápido”, explicou o piloto da moto # 46.

"Se vermos os ritmos, podemos dizer que o pódio é bastante difícil, mas podemos lutar pelo quarto lugar, como fizemos em Misano".

Enquanto apenas uma Honda está acelerando e a Ducati e Suzuki estão se tornando muito irregulares, a Yamaha como um todo está melhorando corrida a corrida.

“Ainda temos que melhorar o equilíbrio, porque na frenagem estamos muito no limite. Estamos muito melhores do que no ano passado, quando saí em 18º e terminei o oitavo, como a primeira Yamaha”, disse Rossi em referência ao que aconteceu em 2018 no circuito que recebe a etapa deste domingo.

"Acho que a melhora na degradação dos pneus se deve mais ao progresso da Yamaha do que ao desenvolvimento da Michelin, embora não tenhamos feito nada de diferente na moto".

Sobre o caminho a seguir no desenvolvimento da moto de 2020, Rossi foi direto.

“Tenho muita experiência e acho que sei desenvolver motos, por isso sigo meu caminho. Mas Maverick é muito rápido, fez pódios e venceu uma corrida. Cada um trabalhou à sua maneira”.

“Na equipe, estamos felizes pelo trabalho que estamos realizando. Melhoramos, trabalhando especialmente na eletrônica e de forma inteligente”, concluiu.