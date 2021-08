A espera acabou! Após cinco semanas de férias, a MotoGP retoma a temporada 2021 neste fim de semana com o GP da Estíria, primeira de duas corridas no Red Bull Ring, e em um momento fundamental para o campeonato deste ano e para 2022 também, com o mercado de pilotos em um momento aquecido.

Fabio Quartararo chega ao Red Bull Ring em meio ao melhor momento na MotoGP, liderando o Mundial com 156 pontos, contra 122 de Johann Zarco, 109 de Francesco Bagnaia e 101 do atual campeão Joan Mir.

Mas é importante prestar atenção em outros nomes que cresceram nas últimas etapas: Miguel Oliveira, que venceu o GP da Estíria do ano passado em um final alucinante com a KTM (na época na Tech3) e o hexacampeão Marc Márquez, que venceu na Alemanha e prometeu intensificar o treinamento durante a pausa para voltar mais forte.

Por outro lado, o mundo segue aguardando o veredito de Valentino Rossi sobre seu futuro na categoria: se buscará seguir no grid ou se aposenta no fim do ano. Rossi havia prometido revelar a decisão durante a pausa de verão, que chega ao fim nos próximos dias.

O fim de semana na Estíria ainda terá dois retornos ao grid: Cal Crutchlow, que substitui Franco Morbidelli por três corridas na Petronas Yamaha SRT enquanto o ítalo-brasileiro se recupera de cirurgia no joelho, e Dani Pedrosa, que fará uma participação de wild card com a KTM.

Confira os horários do fim de semana, o primeiro da MotoGP no Red Bull Ring, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

