O mundo da MotoGP segue aquecido, mesmo durante sua pausa de verão, aguardando o anúncio oficial de Valentino Rossi, se aposenta ou se buscará seguir no grid em 2022. E o chefe de sua equipe atual, Razlan Razali, da Petronas Yamaha SRT, assegura que não tem pressa para fechar sua dupla de pilotos do próximo ano, esperando ouvir antes da decisão do italiano.

Após 15 anos na equipe oficial da Yamaha, Rossi foi para a Petronas nesse ano, em uma troca de vagas com Fabio Quartararo. Nas nove primeiras corridas, Rossi vive sua pior temporada no Mundial, estando apenas na 19ª posição com 17 pontos e um único top 10, em Mugello.

Aos 42 anos, o Doutor disse que usaria a pausa de verão para decidir sobre seu futuro, mesmo que suas últimas declarações apontem que a decisão pela aposentadoria já está tomada.

Caso opte por continuar, não seria incabível pensar que Rossi correrá com a VR46, que estreia na MotoGP em 2022, mas, enquanto isso, sua equipe atual espera a decisão, mesmo que já tenham se reunido com alguns pilotos pensando no próximo ano.

"Estamos aguardando a decisão de Valentino e a Yamaha", disse Razali em uma entrevista publicada pela equipe. "De todo modo, e como é normal nessa época do ano, as últimas notícias do mercado de pilotos da MotoGP abriram as possibilidades. É uma conversa em andamento entre nós, Yamaha e os pilotos e não temos pressa para anunciar nada".

Caso Rossi não continue, não faltariam candidatos para ocupar essa M1 livre. E vale lembrar que a Petronas pode ter que buscar até dois pilotos, caso a Yamaha finalmente promova Franco Morbidelli à equipe oficial para a vaga que será deixada por Maverick Viñales.

Garrett Gerloff, Petronas Yamaha SRT

"Temos o interesse de muitos pilotos e inclusive de alguns que estão fora da MotoGP. Acreditamos que temos tempo e estamos em uma posição em que podemos escolher; todos conhecem o pacote que a Yamaha pode oferecer e o que um jovem piloto pode fazer com nossa equipe".

"Temos a estrutura e o conjunto para oferecer aos jovens pilotos a oportunidade de alcançar seus sonhos. Vimos isso tanto com Franco Morbidelli quanto Fabio Quartararo, assim tomaremos nosso tempo para avaliar os pilotos".

"Não haverá nenhum anúncio sobre a possível dupla antes de pelo menos mais duas corridas".

