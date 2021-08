"É uma temporada muito importante porque nas duas últimas os resultados não foram bons. Se lutar por pódios e vitórias, continuarei. Se não, não. Decidirei meu futuro durante as férias de verão e dependerá dos resultados. Essa é a minha ideia", respondeu Valentino Rossi em março, na apresentação da equipe Yamaha Petronas quando perguntaram sobre o seu futuro, antes de soltar entre risos "não falei com a Yamaha ainda. Talvez eu nem tenha escolha".

O nove vezes campeão do mundo trocava a equipe de fábrica pela equipe satélite da Malásia. Então insistia que o seu objetivo era ser novamente protagonista.

Cinco meses depois, a realidade do #46 é bem diferente. Passaram-se nove grandes prêmios e ele protagonizou o seu pior início de temporada em 26 anos de carreira, com apenas 17 pontos e um único top 10. Os números de 2021 o levam para a aposentadoria, como ele mesmo vem avisando.

"Será muito difícil que eu corra no próximo ano", disse Rossi na Holanda antes do início das férias quando perguntado sobre a possibilidade de ingressar no time VR46.

Além desta temporada, os resultados dos últimos anos mostram o grande declínio de competitividade do italiano. Rossi lutou pelo título até a última corrida em 2015, no circuito de Valencia, perdendo para o companheiro de equipe Jorge Lorenzo. Depois, voltou ao vice-campeonato contra Marc Márquez. Na sequência, vieram duas vitórias e oito pódios.

Desde então, são 1500 dias em que o eneacampeão Valentino Rossi não conquista uma vitória. Ele disputou 67 GPs em que somou 10 pódios do seu total de 235. Um pódio a cada 150 dias.

Junto a isso, o campeonato ficou mais equilibrado, também por conta da lesão de Marc Márquez. Desde a última vitória de Rossi, em 25 de junho de 2017, 14 pilotos ganharam uma corrida.

Pilotos que ganharam desde a última vitória de Valentino Rossi na MotoGP

Piloto Número de vitórias Marc Márquez 27 Andrea Dovizioso 11 Maverick Viñales 5 Dani Pedrosa 1 Cal Crutchlow 1 Jorge Lorenzo 3 Álex Rins 3 Danilo Petrucci 2 Fabio Quartararo 7 Brad Binder 1 Miguel Oliveira 3 Franco Morbidelli 3 Joan Mir 1 Jack Miller 2

Na véspera do retorno da temporada, todos esperam impacientes a decisão do Doutor, a figura mais importante da MotoGP nas últimas três décadas. Pelo tom das suas palavras, Rossi fará as malas e seguirá para outras categorias, embora não é impossível imaginar que ele decida encerrar seu ciclo na sua própria equipe.