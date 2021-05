O anúncio de chegada da equipe VR46 ao grid da MotoGP para o próximo ano é visto como uma grande notícia para o campeonato e como uma 'peça' muito influente pela maioria das equipes e fábricas.

Até poucos meses atrás, quando questionado sobre a possibilidade de seu time marcar presença na categoria rainha do automobilismo a resposta de Valentino Rossi era articulada a partir de evasões. "Custos na MotoGP disparam e não estamos em posição de os enfrentar", repetiu várias vezes.

Agora, as peças finalmente se encaixaram para 2022, e Rossi terá alguns meses pra decidir sobre a sua aposentadoria. Não seria absurdo que isso acontecesse nesta temporada, dada a sua falta de competitividade - após as quatro primeiras etapas da campanha, só conseguiu somar quatro pontos.

Em todo caso, não importa se ele assume 'de fato' o controle do projeto que leva seu nome ou simplesmente se limita a protegê-lo, porque sua simples entrada em cena já teve consequências. Sobretudo nas formações independentes que ainda não fecharam as motos com as quais vão competir no período entre 2022 e 2026. Além do VR46, são basicamente duas: Sepang Racing (SRT) e Gresini. A ligação da LCR com a Honda termina no final do próximo ano e a Pramac tem conversas com a Ducati para continuar sendo a sua equipe satélite.

Uccio Salucci, diretor esportivo da VR46, afirmou na semana passada, em Jerez, que a ideia era anunciar "em cerca de dez dias" a identidade do fabricante que fornecerá as motos. Paolo Ciabatti, diretor esportivo da Ducati, confirmou ao Motorsport.com que a marca tinha canais de negociação abertos com Gresini e VR46. A Yamaha permanece em silêncio, circunstância que nos leva a deduzir que a renovação com a SRT pode ser tomada como certa. Mas, a menos que o contrato seja assinado, isso seria uma tarefa difícil, dada a influência de Rossi e seus novos interesses corporativos.

Se nos guiarmos pelo depoimento de Razlan Razali, diretor da SRT, não deve haver dúvidas sobre a prorrogação do atual acordo, provavelmente com nuances: Franco Morbidelli (tem contrato até 2022) teria uma M1.

“Estamos conversando com a Yamaha desde dezembro e já temos o projeto de renovação por mais cinco anos (2022-2026). Acho que podemos fechá-lo entre maio e junho ”, comentou Razali no início de março, antes do início do campeonato e, mais importante, antes do surgimento da VR46.

“Vamos ver o que acontece, porque com o Valentino nunca se sabe. Todos nós sabemos o papel que desempenha."

Nos últimos meses, tanto a Petronas quanto a VR46 bateram à porta da Suzuki para saber se a marca finalmente decidirá fazer backup do que seria sua primeira equipe satélite, da qual vem falando há anos. Se olharmos para este momento, tudo indica que Joan Mir e Álex Rins continuarão sendo os dois únicos GSX-RRs no grid.

Portanto, se definirmos o cenário mais provável, a SRT deve ficar com a Yamaha. E dada a disponibilidade limitada do fornecedor japonês para colocar mais duas motos na pista (seriam seis), isso faria com que VR46 e Gresini jogassem com a Ducati e com a Aprilia. E, novamente, o bom senso pode não refletir o que parece devido às disputas entre Gresini e a família Noale ao longo dos sete anos que seu relacionamento durou.

Apesar disso, o lado econômico da VR46 é muito superior ao de seu concorrente, e isso sem dúvida trabalha a seu favor. Isso, desde que Rossi não surpreenda com algumas de suas manobras.

As últimas 15 equipes que entraram na MotoGP

LCR 1 / 15 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Ilmor 2 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Interwetten 3 / 15 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Aspar 4 / 15 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah AB Cardion 5 / 15 Foto de: Cardion AB Motoracing Avintia 6 / 15 Foto de: Bridgestone Corporation Grupo Francisco Hernando 7 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Paul Bird Motorsport 8 / 15 Foto de: Bridgestone Corporation IodaRacing Project 9 / 15 Foto de: Bridgestone Corporation Forward Racing 10 / 15 Foto de: Bridgestone Corporation Speed Master 11 / 15 Foto de: Bridgestone Corporation Marc VDS Racing 12 / 15 Foto de: Marc VDS Suzuki 13 / 15 Foto de: Suzuki MotoGP KTM Factory Racing 14 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Petronas SRT 15 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

