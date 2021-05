Nesta terça-feira, Fabio Quartararo passou pela cirurgia em seu antebraço direito para corrigir a síndrome compartimental que custou ao piloto da Yamaha na MotoGP a vitória no GP da Espanha em Jerez no último final de semana.

O francês vinha liderando com certo conforto a prova em Jerez quando, de repente, seu ritmo começou a cair vertiginosamente após a metade da prova, terminando apenas em 13º, perdendo também a liderança do campeonato para Francesco Bagnaia.

Quartararo, que estava liderando o campeonato antes do final de semana em Jerez, passou pela mesma cirurgia em 2019, mas disse no domingo que essa foi a primeira vez que havia sentido algo do tipo no circuito espanhol.

Quando perguntado sobre ele lidaria com o problema, Quartararo disse: "No momento não tenho ideia. Certamente eles planejam algo para isso porque não é normal. Meu braço não está bem. Minha cabeça está cheia de pessoas me dizendo para ir em um lugar, outro lugar. No momento, me sinto perdido".

O piloto da Yamaha havia vencido as duas etapas anteriores, nos GPs de Doha e Portugal, e havia largado em Jerez da pole.

Na terça, Quartararo foi submetido a uma bem-sucedida operação de Síndrome de Compartimento de Esforço Crônico, no hospital CH Aix-en-Provence. A Yamaha espera que ele esteja totalmente recuperado a tempo da próxima etapa, o GP da França.

"Está tudo bem. Nosso único objetivo é a próxima corrida, em casa", escreveu Quartararo em sua conta no Twitter.

O GP da França, quinta etapa da temporada 2021, acontecerá no próximo dia 16, no circuito Bugatti, em Le Mans. E apesar do resultado desapontador em Jerez, Quartararo está apenas dois pontos atrás de Bagnaia, da Ducati.

