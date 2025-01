MotoGP: Acosta estaria na mira de Valentino Rossi para o futuro

As incertezas sobre o futuro da KTM na MotoGP deixa no ar dúvidas sobre o destino de Pedro Acosta, novato sensação da temporada 2024, que é visto como um dos grandes talentos da próxima geração de pilotos.

O espanhol tem atualmente contrato com a KTM válido até o fim de 2026, mas, com o momento econômico difícil atravessado pela montadora austríaca, as dúvidas vão além de sua permanência no grid, impactando também a competitividade da moto, que foi a segunda melhor do grid em 2024. Seriam esses motivos que fariam o espanhol considerar uma mudança de marca?

Se a KTM encerrar o contrato com a Dorna Sports após a temporada 2025 da MotoGP, Acosta não teria muitas opções atraentes para 2026. A Ducati tem Marc Márquez e Francesco Bagnaia em um contrato de dois anos. Sua melhor opção seria correr em uma satélite da marca italiana, e Valentino Rossi já teria dado o primeiro passo.

Rossi convidou Acosta para seu tradicional evento de terra, os "100 km dos Campeões" em seu rancho em Tavullia. Rossi teria conversado com Acosta sobre o futuro da equipe. Como parte da apresentação da equipe VR46, o chefe da equipe, Alessio "Uccio" Salucci, também falou sobre a ideia de contratar Acosta.

"Em primeiro lugar, tenho que dizer que sinto muito pelo que está acontecendo na KTM", comentou 'Uccio', que já trabalhou com a marca: "Temos um relacionamento muito bom com a KTM, que começou em 2014 na Moto3. Ficamos muito felizes com eles. É por isso que eu realmente sinto muito, mas infelizmente é assim".

"Provavelmente o maior talento da MotoGP", diz Salucci

A situação na KTM pode ser uma bênção disfarçada para a VR46 se Acosta tiver que encontrar uma nova equipe. "Acosta é um piloto fantástico", diz Salucci, que também está entusiasmado com as habilidades do ex-campeão de Moto3 e Moto2.

"Ele é provavelmente o maior talento da MotoGP no momento. Mas é muito cedo para dizer algo sobre isso. Para ser honesto, nunca discuti seriamente a ideia de trazer Acosta para a nossa equipe", diz Uccio diplomaticamente.

Este ano, a equipe VR46 contará com Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Uma vaga pode ser disponibilizada no final do ano, já que Morbidelli só assinou um contrato de um ano com a VR46.

Dentro da estrutura da Ducati, o time de Rossi na MotoGP já foi promovido. Em 2025, ela deixa de ser uma equipe puramente cliente para uma com suporte de fábrica, com Di Giannantonio sendo o único piloto além de Pecco e Márquez a receber uma Desmosedici do ano. A contratação de Acosta pode fortalecer ainda mais o vínculo com a Ducati, já que o espanhol é considerado um futuro campeão.

O que acontecerá com Celestino Vietti, um dos pupilos da VR46?

Por outro lado, a VR46 também tem seu próprio jovem talento na forma de Celestino Vietti. Vietti já teve seu nome ligado a uma promoção para a MotoGP no passado, mas vários contratempos e lesões acabaram com esse plano. A temporada de 2025 será essencial para Vietti em termos de seu futuro.

Uccio está observando atentamente o que Vietti está fazendo este ano: "A questão da MotoGP ainda está muito inicial para Celestino. Nos últimos dois anos, ele teve alguns problemas, muitos acidentes e dores. Eu, pessoalmente, queria trazer Celestino para a academia há dez anos. Eu sabia que ele era um piloto muito bom".

"Ele precisa ter uma temporada muito boa com a Boscoscuro este ano. Depois disso, vamos dar uma olhada mais de perto. Seu foco agora deve ser claramente a Moto2", enfatizou o chefe da VR46 com relação à carreira de Vietti, que comemora 24 anos este ano.

