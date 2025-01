Fabio Di Giannanantonio, piloto da VR46, estará com o quarto engenheiro de pista em quatro anos na temporada de 2025. Tais mudanças geram um período de instabilidade que ele considera prejudicial ao seu desenvolvimento pessoal na MotoGP.

Desde sua estreia na categoria rainha, há três anos, Di Giannantonio nunca passou mais de uma temporada com o mesmo engenheiro de pista.

Em 2022, ele foi auxiliado por Donatello Giovanotti, que não tinha experiência na época, e os dois tiveram um ano difícil juntos. No ano seguinte, a Gresini recrutou Frankie Carchedi, ex-técnico de Joan Mir na Suzuki, com quem Di Giannantonio fez progressos e obteve seu primeiro sucesso na MotoGP.

A parceria foi interrompida com a chegada de Marc Márquez, levando o piloto para a VR46, onde trabalhou com David Muñoz.

No entanto, um ano depois, o último já estava trabalhando para a Yamaha, onde retornou para se juntar à equipe técnica de Álex Rins. Este ano, Di Giannantonio trabalhará com Massimo Branchini, que veio da Pramac, onde desempenhou a mesma função para Franco Morbidelli na última temporada.

"Não é o ideal em uma carreira trocar de mecânico-chefe quatro vezes", admitiu Fabio Di Giannantonio no final de 2024, admitindo que teve de suportar essa instabilidade temporada após temporada: "Acho que foi ainda mais nos últimos anos porque tive dois na Moto2, na MotoGP... É como se este fosse meu sexto mecânico-chefe em cinco anos, então não é fantástico".

"É sempre melhor porque quando você chega no ano seguinte com a mesma moto, a mesma equipe e você pode comparar o que fez no ano anterior com a moto, o trabalho que você fez para melhorar", acrescentou. "Caso contrário, teremos que começar do zero todas as vezes, porque não sabemos por que essa ou aquela modificação foi feita. Sempre há algo faltando".

"Pecco [Bagnaia] está em um nível incrível porque é um piloto super forte, é claro, mas também porque tem a mesma moto e a mesma equipe há muitos anos, e o mesmo vale para [Jorge] Martín".

"Quando você mantém a mesma moto, o mesmo pacote por vários anos, você trabalha nos detalhes e melhora muito mais do que se mudar muitas coisas".

Fabio Di Giannantonio Foto de: Mídia VR46

Fabio di Giannantonio não mudará apenas de engenheiro de pista este ano. Claudio Rainato, seu engenheiro de dados, foi contratado pela Pramac e Jacques Roca, seu mecânico-chefe, pela Honda.

Para substituí-los, a VR46 chamou Cristian Battaglia, o engenheiro de dados de Jorge Martín no ano passado. Apesar das preocupações com a falta de estabilidade, Di Giannantonio está muito satisfeito com a equipe experiente que o cerca.

"Acho [...] que minha nova equipe será ótima, porque meu novo gerente de eletrônica acabou de se tornar campeão mundial com Martín".

"Massimo Branchini é alguém a quem dou muito crédito porque ele foi fantástico na Moto2 e também na MotoGP com Franky [Franco Morbidelli], ele fez um trabalho incrível, eu sempre quis trabalhar com ele. Portanto, acho que terei uma equipe muito forte desta vez."

"Também serão dois anos em que estarei cercado pelas mesmas pessoas [na VR46] e será um grande passo em minha carreira porque poderei trabalhar na mesma pista por dois anos seguidos, o que é ótimo".

Reportagem adicional de Léna Buffa

