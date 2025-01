Marc Márquez inicia em 2025 uma nova era de sua carreira na MotoGP, não somente por se tornar piloto da equipe oficial da Ducati como também pelo fim de um acordo pessoal de anos com a Red Bull, já que seu novo time tem a Monster como uma de suas principais patrocinadoras.

Essa foi uma das exigências para que o hexacampeão conseguisse o tão sonhado acordo com a equipe que domina a MotoGP nos últimos anos, para evitar um choque com a marca de bebidas energéticas americanas.

"Por respeito à Red Bull, não terei um patrocinador pessoal [em 2025]. Quero agradecer à família Red Bull e espero que continuemos amigos", disse Márquez em dezembro no canal de televisão austríaco Servus TV, de propriedade da Red Bull.

Márquez usou o logotipo da Monster em seu boné e macacão de corrida durante a apresentação da Ducati na última segunda-feira. A garra da Monster também está presente na moto. De fato, a Monster ganhou um pouco mais de presença este ano, especialmente na Desmosedici GP25, onde aparece nos garfos, além da quilha.

O contrato padrão da Ducati exige que seus pilotos usem a marca de bebidas nas motos, macacões e bonés durante os eventos de GP e atividades promocionais ligadas à equipe.

A Monster procurou Márquez, oferecendo-lhe um contrato idêntico ao que Francesco Bagnaia assinou. No entanto, o espanhol recusou a oferta por lealdade à Red Bull, com a qual ele espera retomar o relacionamento quando surgir a oportunidade. Não parece provável que isso aconteça em curto prazo, já que a Monster ampliou sua aliança com a Ducati e aumentou sua contribuição financeira para o projeto.

Campioni In Pista com Marc Marquez e Francesco Bagnaia, equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

O Motorsport.com apurou que a fabricante italiana estava esperando uma ligação da Red Bull quando a chegada do hexacampeão para 2025 foi confirmada. No entanto, a empresa austríaca não se moveu nessa direção até depois do verão, quando já era tarde demais.

O único espaço onde Márquez pode colocar visivelmente seus patrocinadores é parcialmente no capacete, cuja marca (Shoei) ele pode exibir na parte superior do macacão de corrida, onde também colocou um pequeno emblema da Estrella Galicia e o nome de sua agência, Vertical, na parte inferior.

Essa empresa de representação de talentos gerencia as carreiras de outros pilotos, como Álex Márquez e o jovem Maximo Quiles, além de alguns artistas, influenciadores e celebridades, incluindo Gemma Pinto, modelo e namorada de Marc.

No capacete, devido ao conflito de interesses que impediu a presença da Red Bull, Márquez optou por colocar outro de seus importantes patrocinadores pessoais. O logotipo da cerveja sem álcool da Estrella Galicia (EG 0.0) aparece na parte superior da nuca. A área da frente e da mandíbula, uma "propriedade" da Ducati, exibe a Lenovo, o principal patrocinador da estrutura.

A EG também ocupa uma faixa na parte superior da viseira, onde outro patrocinador do piloto, a Insta360, aparece na parte inferior. A Vertical também aparece na área da dobradiça da viseira, enquanto a Ducati colocou um de seus patrocinadores históricos, a Parmacotto, fabricante de presunto cozido, no queixo.

Novos patrocinadores pessoais

Embora Márquez só possa exibir quatro de seus patrocinadores pessoais quando estiver na pista (Shoei, Estrella Galicia, Insta360 e a marca de equipamentos esportivos Alpinestars), o piloto tem uma longa lista de empresas associadas à sua imagem pessoal, como Audi, La Roche Posay (cosméticos) e Mondraker (bicicletas).

Marc Marquez, equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

Em alguns dias, ele deve anunciar "um poderoso patrocinador pessoal espanhol", uma marca que, embora não possa aparecer no equipamento ou no capacete do piloto por enquanto, já quer acompanhá-lo imediatamente.

Após a apresentação em Madonna di Campiglio, onde a moto, o macacão e o capacete com todos os patrocinadores foram vistos pela primeira vez, alguns detalhes sobre Márquez ainda não foram revelados, como a marca que ele levará na garrafa de bebida na garagem, no paddock e no pódio, embora seja provável que seja a EG.

O que ele não poderá usar nos circuitos ou em aparições públicas são os óculos de sol Oakley. Durante o evento na estação de esqui Dolomites, Márquez foi visto esquiando com uma tela de uma das marcas esportivas da Carrera (Smith), parceira da Ducati, com a qual o espanhol não tem contrato.

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!