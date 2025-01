Francesco Bagnaia insiste que continuará a agir como um "cavalheiro" na MotoGP, apesar de ter sido criticado pela falta de agressividade na pista.

No meio da luta pelo campeonato de 2024 com Jorge Martín, da Pramac, Bagnaia foi instruído pelo gerente da equipe da Ducati, Davide Tardozzi, a "deixar de ser um cavalheiro" ou correr o risco de ser "despedaçado" pelos rivais em uma mensagem com palavras fortes.

Os comentários foram feitos depois que Martín ultrapassou o piloto da Ducati de fábrica no início da corrida de velocidade na Tailândia e conquistou pontos cruciais em sua busca pelo primeiro título.

"Pecco, Martín teve a coragem - a coragem de derrubá-lo", disse Tardozzi durante uma reunião particular.

"Ele já estava posicionado assim [apontando para ele] no grid. Ele já havia decidido que iria incomodá-lo. Ele fez o que tinha de fazer. Ele fez o que tinha de fazer".

"É isso que você tem de fazer amanhã [na corrida principal]. Você não pode ser sempre o cavalheiro. Simplesmente não dá, porque esses caras estão dando uma surra em você".

As palavras de Tardozzi agora têm um peso extra para Bagnaia, já que o hexacampeão Marc Márquez se juntou à equipe de fábrica da Ducati para substituir Enea Bastianini.

Márquez é conhecido por não ceder um centímetro a seus rivais na pista e está ansioso para voltar ao topo da MotoGP depois de se recuperar com sucesso de sua lesão em 2020 e vencer corridas em uma moto satélite da Gresini no ano passado.

Mas Bagnaia, 28 anos, quer se manter fiel ao seu caráter na MotoGP, enfatizando que não está incomodado com a chegada de Márquez à garagem da Ducati.

"Eu [vou] deixar [Márquez] ser o não cavalheiro [sic]", disse ele ao canal oficial da MotoGP no YouTube. "Eu serei o cavalheiro e sempre serei assim e não mudarei em nenhum momento."

Bagnaia admitiu que precisa melhorar em certas áreas este ano, tendo perdido o título de 2024 apesar de ter vencido 11 dos 20 GPs. Uma série de erros em corridas sprint, combinados com o infortúnio, resultou no vice-campeonato, a dez pontos de Martín.

Mas, apesar de admitir que precisa melhorar sua pilotagem, ele não sente a necessidade de fazer nenhuma mudança específica na maneira como aborda o campeonato.

Perguntado se a MotoGP testemunhará um "Novo Pecco" em 2025, o italiano respondeu: "É melhor não, porque, considerando os resultados, é melhor não mudar a mim mesmo. De qualquer forma, tenho apenas que me aprimorar e dar um pequeno passo".

A chegada de Márquez forma o tipo de "super equipe" que não se via na MotoGP desde que Valentino Rossi e Jorge Lorenzo correram como companheiros de equipe na Yamaha na década de 2010.

Bagnaia disse que está "superanimado" por dividir a garagem com Márquez, antes de acrescentar: "É absolutamente a equipe mais forte do grid".

"Acho que podemos tirar proveito disso. Podemos tentar aprender com algumas coisas sobre Marc, acho que ele se adaptará muito bem à equipe".

"Na primeira parte do teste, trabalharemos juntos, tentaremos melhorar a motocicleta e estaremos prontos para a primeira corrida. Depois, o que acontecer, acontecerá".

"Tenho certeza e confiança de que nosso potencial em cada corrida será a primeira e a segunda posições, e a moto nos permitirá fazer isso. Será importante e tentaremos fazer isso. Quem vencer vencerá, mas o potencial está lá".

