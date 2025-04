Até agora, o aguardado duelo interno na Ducati foi claramente a favor do recém-chegado Marc Márquez. Nos quatro finais de semana de GP da temporada 2025 da MotoGP até agora, o espanhol venceu sete das oito corridas (três corridas principais e quatro sprints). Uma queda em Austin impediu um início de temporada perfeito.

O bicampeão Francesco Bagnaia foi claramente ofuscado por seu novo companheiro de equipe nos últimos finais de semana de corrida. Pela primeira vez desde que entrou para a equipe de fábrica da Ducati, Bagnaia não está na vantagem. Os críticos de Bagnaia se sentem justificados.

Mas o que o bicampeão da MotoGP pensa sobre os comentários? "Felizmente, não dou muita atenção ao que as pessoas dizem", comenta o italiano. "Às vezes, pilotos ou ex-pilotos que estão lentamente caindo no esquecimento fazem comentários apenas para serem lembrados novamente. Eles dizem coisas que eu vejo de forma diferente. Esses também são alguns técnicos ou ex-engenheiros que ainda trabalham aqui".

"Eu não dou ouvidos a eles, mas às vezes até gosto", afirmou. Ele também explica que os comentários negativos também podem ser uma fonte de motivação: "A pressão está sempre presente. E quando você é rápido, as pessoas falam de você - para o bem ou para o mal. O fato de as pessoas estarem falando de mim é muito importante. O fato de as pessoas falarem de mim significa que estou fazendo um bom trabalho".

"Continuarei a trabalhar duro para me tornar mais rápido e competitivo. E quero que a pressão permaneça comigo durante toda a minha carreira", diz Bagnaia.

Bagnaia marcou 97 pontos nos finais de semana de corridas recentes em Buriram, Termas de Rio Hondo, Austin e Lusail. Ele venceu a corrida em Austin depois que Marc Márquez caiu quando liderava. Bagnaia não tem sido uma grande ameaça para Márquez, que lidera o campeonato mundial com 123 pontos. Nas corridas sprint, em particular, Bagnaia não teve bons resultados.

