Começa a pré-temporada do MotoGP 2025! Depois de um longo inverno, marcado por várias apresentações das motos que veremos durante o ano, é hora de começar a trabalhar novamente e voltar às pistas para os primeiros testes antes do início do campeonato, no primeiro fim de semana de março.

O circuito de Sepang será o local dos primeiros testes, um Shakedown que funcionará como um prólogo da pré-temporada 2025, entre a sexta-feira, 31 de janeiro, e o domingo, 2 de fevereiro.

Estarão presentes os pilotos de Yamaha e Honda, graças ao sistema de concessão, os pilotos de testes de cada montadora na classe rainha e os estreantes. Esse teste será o prelúdio do primeiro teste coletivo de pré-temporada de 2025, que será realizado na mesma pista e com todo o grid (de 5 a 7 de fevereiro). Então, aqui está tudo que você precisa saber para essa primeira sessão do ano.

Horários do Shakedown da MotoGP 2025 em Sepang (Malásia)

O Shakedown da MotoGP no Circuito Internacional de Sepang ocorrerá nos seguintes horários, no horário de Brasília

Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, Dia 1: 23h00 (quinta-feira) - 07h00

Sábado, 1º de fevereiro de 2025, Dia 2: 23h00 (sexta-feira) - 07h00

Domingo, 2 de fevereiro de 2025, Dia 3: 23h00 (sábado) - 07h00

O Prólogo da MotoGP na Malásia consistirá em três sessões ininterruptas de 8 horas de duração cada na pista ao longo de três dias, entre sexta e domingo. Os horários de pista são das 10h às 18h, horário local.

Quais pilotos participarão do Shakedown de Sepang do MotoGP 2025?

Como já dissemos, o Shakedown da MotoGP tem uma peculiaridade em relação aos testes de pré-temporada: nem todo o grid participa. Estão liberados os pilotos titulares das marcas que estão na Série D do sistema atual de concessões (Yamaha e Honda), os pilotos novatos e os pilotos de testes de cada uma das cinco montadoras.

Assim, em Sepang, teremos Fabio Quartararo, Álex Rins, Joan Mir e Luca Marini nos titulares, Fermín Aldeguer, Ai Ogura e Somkiat Chantra como novatos e os pilotos de testes. Veja abaixo a lista:

Montadora Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP25 Michele Pirro (Testador) Fermín Aldeguer (GP24 - Novato) Aprilia RS-GP 2025 Lorenzo Savadori (Testador) Ai Ogura (Novato) KTM RC16 2025 Dani Pedrosa (Testador) Pol Espargaró (Testador) Yamaha M1 2025 Fabio Quartararo (Titular) Álex Rins (Titular) Áugusto Fernández (Testador) Andrea Dovizioso (Testador) Honda RC213V Joan Mir (Titular) Luca Marini (Titular) Aleix Espargaró (Testador) Takaaki Nakagami (Testador) Stefan Bradl (Testador) Somkiat Chantra (Novato)

Como acompanhar o Shakedown de Sepang da MotoGP 2025

Embora o teste pós-temporada de Barcelona da MotoGP pudesse ser acompanhado ao vivo pela televisão, há uma mudança importante para a pré-temporada: o Shakedown não será transmitido ao vivo pela televisão, nem no VideoPass do campeonato nem em nenhum dos detentores de direitos de televisão em todo o mundo, pois não será transmitido ao vivo. Da mesma forma, não será possível acompanhar os testes coletivos na Malásia e na Tailândia.

Portanto, a principal maneira de acompanhar o Shakedown de Sepang da MotoGP 2025 será por meio do Live Timing, o Tempo Real do campeonato, que pode ser contratado no site oficial da categoria. Mas, logicamente, o Motorsport.com estará presente e traz para você as principais informações e um resumo ao final de cada dia de testes.

