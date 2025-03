Não há dúvidas de que a KTM vê em Pedro Acosta o futuro de seu programa na MotoGP. Porém, o início turbulento de temporada da marca e do próprio piloto voltaram a reacender os rumores sobre uma possível saída do espanhol ao final deste campeonato.

Com duas etapas transcorridas, Acosta é apenas o 10º colocado na classificação, sem ter tido nenhuma chance de disputar contra as Ducatis na sua frente. A KTM tem como preocupação particular com a moto deste ano o consumo de pneus. Para além disso, há todas as questões envolvendo o futuro da marca na categoria, devido à dívida bilionária e a pressão dos credores.

Tudo isso levanta novamente a questão da saída de Acosta, mesmo com o espanhol tendo contrato com a KTM até o fim de 2026. O nome do piloto foi ventilado em diversos caminhos, como Honda e Yamaha, mas o rumor mais forte segue sendo uma possível ida para a VR46.

A equipe de Valentino Rossi tem a única outra moto de fábrica da Ducati, junto da equipe oficial. Porém, apenas a vaga de Franco Morbidelli, que vive um grande início de campeonato, está em aberto para 2026. Mas o momento do ítalo-brasileiro fazem o paddock questionar se Rossi dispensaria seu pupilo.

Valera, empresário da Acosta, ainda aposta na KTM

Mesmo que o início da MotoGP 2025 não tenha sido como esperado, o gerente da Acosta, Albert Valera, está tentando minimizar a situação: "Eu não falei com ninguém. Tivemos apenas duas corridas e temos que manter a calma", explicou Valera em uma entrevista à edição espanhola do Motorsport.com.

A KTM não teve um bom começo na MotoGP 2025 Foto: Gold and Goose

"É claro que Pedro esperava um pouco mais da KTM no início da temporada. Isso também se aplica aos outros pilotos da marca", diz Valera, analisando a situação da KTM. Com Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales e Enea Bastianini, a KTM tem uma equipe forte de pilotos. No entanto, após os finais de semana da MotoGP na Tailândia e na Argentina, a KTM é apenas a quarta colocada na classificação das fabricantes.

"Temos que manter a calma e esperar pelas próximas corridas. Temos que ter uma visão geral após a abertura da Europa", comenta o gerente Acosta. "Talvez ele tenha uma ótima corrida em Austin ou no Catar, e então a percepção mudará. Portanto, teremos de esperar para ver".

A Honda vai adquirir o super talento espanhol?

A competitividade da KTM RC16 é crucial para o futuro de Acosta. No ano passado, a KTM ficou em segundo lugar, atrás da Ducati. No momento, entretanto, parece improvável que a diferença para a Ducati possa ser superada. A Aprilia e a Honda também fizeram alguns progressos.

Honda 2026: Será que Pedro Acosta e Joan Mir serão companheiros de equipe em breve? Foto: KTM

Devido à situação financeira, o desenvolvimento da KTM foi interrompido nas férias. Como os adversários não estão parados, a distância para a ponta do grid está aumentando, mesmo que a Ducati continue apenas com uma evolução da máquina 2024 e não conte com a GP25.

A questão é qual caminho o empresário de Acosta deve seguir. A Ducati é atualmente a melhor moto. Mas a equipe de fábrica está totalmente coberta até 2026 e as equipes satélites também estão bem preparadas. A ascensão da Honda está alimentando as especulações, já que o contrato de Luca Marini expira no final do ano. Será que Acosta será a nova esperança da HRC?

"O ano é muito longo, está apenas começando. Não acho que devamos procurar alternativas neste momento", diz Valera, gerente da Acosta, freando as especulações. No entanto, também está claro que será cada vez mais difícil para a KTM manter Acosta se a competitividade da RC16 continuar estagnada.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!