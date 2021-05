A MotoGP anunciou que o GP da Finlândia no novo KymiRing foi cancelado pelo segundo ano consecutivo, com o GP da Estíria no Red Bull Ring adicionado como substituto.

A categoria previa retornar à Finlândia pela primeira vez desde 1982 no ano passado no novo KymiRing construído para esse fim, mas foi uma das muitas etapas abandonadas devido à pandemia de Covid-19.

O evento voltou ao calendário provisório de 2021 no fim de semana de 11 a 13 de julho, mas as restrições de viagens na Finlândia forçaram a MotoGP a cancelar o GP da Finlândia pela segunda vez.

No entanto, o lugar da Finlândia no calendário do MotoGP continua assegurado até ao final de 2026, depois que os promotores da Dorna Sports fecharam um novo contrato de cinco anos com o KymiRing.

Em seu lugar, um segundo evento no Red Bull Ring na Áustria foi adicionado para acontecer no fim de semana de 6 a 8 de agosto.

A temporada deveria começar as férias de verão após o GP da Finlândia em julho, mas agora terá após o TT da Holanda no final de junho.

O GP da Estíria fez a sua estreia na MotoGP na temporada passada como parte de mais uma rodada dupla austríaca no início da campanha de 2020 interrompida pela Covid.

A MotoGP também confirmou que um acordo com as autoridades locais da Estíria foi alcançado para permitir que um número limitado de fãs assistisse aos GPs da Estíria e da Áustria.

Isto marca a segunda grande mudança no calendário da MotoGP de 2021 depois que uma segunda corrida no Catar e o GP de Portugal foram adicionados nas rodadas dois e três para substituir EUA e Argentina.

Essas etapas nas Américas ainda precisam de novas datas.

Ainda não se sabe se mais mudanças no calendário serão feitas, mas o cancelamento da etapa australiana de Superbike deste ano lançou algumas dúvidas sobre o evento da MotoGP devido às restrições nas fronteiras do país.

Nesta quinta-feira foi anunciado que o GP da Itália em Mugello dentro de duas semanas será realizado a portas fechadas.

Na sexta-feira, a MotoGP também anunciou que continuaria a receber o GP da Alemanha em Sachsenring até o final de 2026.

O GP da Alemanha foi cancelado no ano passado por causa da Covid-19, mas retornará em junho deste ano, formando uma rodada dupla com Assen para encerrar a primeira metade da temporada. O evento também acontecerá com portões fechados.

