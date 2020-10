Marc Márquez ainda se recupera de uma lesão sofrida no GP da Andaluzia, o primeiro de 2020 na MotoGP, e não tem data de retorno prevista. Enquanto espera a volta às pistas, o piloto respondeu perguntas dos fãs em vídeo publicado pela Repsol.

O catalão, que está afastado há dois meses, disse que sua volta não demorará muito. "Sinto-me bem. Por mim, voltaria amanhã. Creio que será mais cedo do que mais tarde"

Márquez não tem pressa e garante que será competitivo desde o primeiro momento: "Minha mentalidade será a mesma. Tentar estar no limite. Forçar meu braço, mas sempre dentro do prazo dos médicos. E quando eu voltar para a moto, minha abordagem será o ataque. É por isso que tenho que estar em boas condições físicas. O braço terá que estar 80% ou 90% para tentar ser rápido desde o início”, afirma.

O baixo número de pontos que os pilotos estão somando na sua ausência aumentou a vontade de voltar do piloto catalão. “Assistir às corridas de casa gera certa ansiedade, raiva, mas é isso que você tem que fazer. Ver que seus rivais não marcam muitos pontos dá vontade de voltar”, reconhece.

O atual campeão também está tendo que acompanhar de fora a estreia de seu irmão e companheiro de equipe na MotoGP, Alex, que é 16º colocado no campeonato. Ele pontuou em seis das oito corridas até aqui.

“Se um dia tiverem que me vencer, que seja meu irmão”, disse.

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?