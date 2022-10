Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da MotoGP, Fabio Quartararo, se prepara para a disputa de mais um título da categoria, no GP de Valência, em meio a um importante problema: uma fratura do dedo médio da mão esquerda, sofrida após uma forte queda durante os treinos na Malásia. E a situação do francês deve ser revertida apenas após o fim da temporada, com uma cirurgia.

Com apoio de gelo para aliviar a dor em Sepang, o campeão disse no domingo após a corrida que seu dedo "não estava muito bem", e que mais exames eram necessários.

"A adrenalina é um bom analgésico quando você está lutando por posições", disse Quartararo, que terminou em terceiro na Malásia, citando uma "queda estúpida" no sábado e o desconforto persistente. "Achei que meu dedo estava bom, mas quando eu parei vi o quanto ele estava doendo".

Os exames feitos por Quartararo em Nice mostram que uma operação é necessária. Mas, segundo a Yamaha, essa "pequena cirurgia" que "não é urgente" será realizada apenas após o GP de Valência e os testes de pós-temporada marcados para a terça após a corrida.

Mesmo que o piloto tenha provado em Sepang que a dor não o impediu de obter uma posição no pódio, e com ela tendendo a diminuir duas semanas após o acidente, ele terá que enfrentar a fase final do duelo contra Pecco Bagnaia pelo título, além de um teste importante na preparação para 2023 sem estar 100%.

Para conquistar o bicampeonato em Valência, Quartararo precisará de uma combinação de resultados quase perfeita. Ele precisa vencer, enquanto Bagnaia não deve ir além da 15ª posição.

Quartararo não será o único piloto a terminar a temporada com uma limitação física. Joan Mir foi diagnosticado com síndrome compartimental, e também deverá ser operado assim que a temporada acabar. Já Jack Miller fez o GP da Malásia com uma lesão na perna esquerda devido ao incidente com Álex Márquez em Phillip Island e uma queda na classificação de Sepang.

