A silly season da MotoGP está em pleno andamento e mais quente do que nunca. E os olhos neste momento estão voltados para Marc Márquez, que parece ter perdido a briga na equipe da Ducati e que tem a KTM como uma possível saída. Mas, para Pedro Acosta, o hexacampeão não deve ir para a marca austríaca, aproveitando para cutucar a "novela" dos pilotos da Ducati.

Durante a semana, o atual líder do campeonato e piloto da Pramac, Jorge Martin, surgiu como o favorito para substituir Enea Bastianini na formação da Ducati para 2025, embora nenhuma confirmação tenha sido feita pela equipe.

A possível promoção de Martin para a equipe oficial da Ducati abriu uma vaga cobiçada na Pramac para Marc Márquez, mas o espanhol descartou a possibilidade de se mudar para a equipe italiana no próximo ano - enfatizando que gostaria de continuar com a Gresini em uma moto com especificações para 2025 ou assumir o lugar atualmente ocupado por Bastianini.

A posição de Márquez contra a mudança de uma motocicleta satélite para outra, mesmo que seja uma motocicleta de última geração e com suporte da fábrica, levou a uma batalha complexa dentro da Ducati.

A situação é ainda mais complicada pelo fato de que a Ducati só pode fornecer quatro motos de fábrica, sendo que a Pramac será a única equipe satélite a ter acesso a elas se fechar um novo contrato com a marca italiana. Isso significa que, no momento, não há espaço para Márquez obter algo mais recente do que uma motocicleta de um ano atrás na Gresini em 2025.

Isso abriu a possibilidade de o hexacampeão da MotoGP deixar a Ducati depois de apenas uma temporada, com a sugestão de que ele tem uma oferta de outros fabricantes, incluindo a KTM.

No entanto, o piloto da Tech3 GasGas, Acosta, rebateu essas sugestões em Mugello, esclarecendo que se juntará ao titular Brad Binder quando ele for para a equipe de fábrica da marca austríaca no próximo ano.

"Sim, estarei com Brad, ele tem contrato até os 20 anos (2026)", disse ele.

Quando perguntado sobre os rumores que ligam Márquez a uma RC16 no próximo ano, Acosta comparou a situação atual da Ducati a um programa de televisão.

"Não sei, pergunte a Pit [Beirer, diretor esportivo da KTM]", disse ele. "Não sei se isso está fora de questão. No final do dia, essa coisa da Ducati parece uma novela, todo fim de semana temos uma resposta diferente, mas ninguém sabe de nada."

No sábado, a KTM anunciou que Acosta será promovido à sua equipe principal em 2025 como parte de um novo contrato, substituindo Jack Miller, quatro vezes vencedor de corridas de MotoGP.

O piloto de 20 anos ficou muito feliz em garantir a mudança para a "equipe laranja" em menos de sete etapas da temporada, tendo impressionado seus chefes com pódios em Portimão e Austin e outros resultados importantes em sprints.

"No que me diz respeito, estou feliz com a equipe que eles me deram este ano, com tudo o que estão me dando e com a mudança para a equipe oficial para usar laranja novamente", disse ele. "Estou feliz, ontem eles me mostraram a foto de quando assinei meu primeiro contrato para ir para a Moto3 em 2020, em Valência, e eu parecia uma criança".

"Veja como foi difícil chegar lá e como chegamos rapidamente ao ponto em que estamos agora. É o retorno para casa, vestindo laranja novamente, era um dos objetivos do ano se tudo corresse como queríamos e desejávamos".

"Fico feliz em levar toda a minha equipe para lá e ver todo o apoio que eles estão nos dando para estarmos mais perto do primeiro lugar. Acho que todo o esforço deles e o meu está valendo a pena."

MotoGP mais perto do Brasil! Pecco VENCE mas Martín AMPLIA PONTA e Márquez BRILHA na Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #12, com o pós-GP da Catalunha e as últimas sobre a MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!