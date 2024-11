Pecco Bagnaia, da Ducati de fábrica, marcou volta de 1min38s641 no treino classificatório e é o pole position do GP da Solidariedade da MotoGP, em Barcelona. Jorge Martín, da Pramac, irá largar da 4ª colocação.

No Q1, os pilotos que passaram para a próxima sessão de classificação foram Franco Morbidelli, da Pramac, e Fabio Quartararo, da Yamaha de fábrica.

Como foi o Q1?

O primeiro a marcar o tempo na primeira sessão do classificatório foi Franco Morbidelli, com 1min39s367, que manteve a volta mais rápida nas primeiras tentativas da repescagem para o Q2.

No entanto, a disputa pela vaga para próxima sessão de classificação estava mais intensa, com Raúl Fernández, Fabio Quartararo e Tataaki Nakagami tomando a segunda colocação um do outro.

Depois de uma breve passagem nos boxes, todos os pilotos voltaram para pista, faltando cinco minutos para o fim do Q1. Nessa última tentativa, Morbidelli melhorou ainda mais o tempo, para 1min39s145, e manteve a liderança, enquanto Quartararo desbancou os rivais e conseguiu a segunda colocação.

Antes do fim da sessão, Jack Miller, da KTM, caiu na curva cinco, estabelecendo bandeira amarela e anulando algumas voltas que seriam essenciais para a última tentativa, levando o francês da Yamaha e o italiano da Pramac para o Q2.

Como foi o Q2?

Já no início do Q2, a fila de motos quase teve uma colisão, com Marc Márquez quase batendo na Ducati de Bagnaia. E, na curva 5, Álex Márquez foi quem caiu. No início, vantagem de Bagnaia à frente, com 1min38s835

O italiano da Ducati de Fábrica teve uma excelente segunda tentativa, mas com volta anulada por limite de pista. Já Morbidelli teve algum problema técnico na moto e não marcou tempo até os cinco minutos da sessão.

Faltando quatro minutos para o fim, Martín se mantinha na terceira colocação e teve uma boa tentativa anulada por uma desatenção, se mantendo atrás de Márquez, que embolava a disputa entre os candidatos ao troféu.

Na liderança da sessão, Bagnaia melhorou ainda mais o tempo e garantia a pole position com menos de um minuto para o fim do Q2, com 1min38s641.

Uma surpresa foi Aleix Espargaró, que conseguiu a segunda colocação com a moto Aprilia, apenas cinco centésimos de diferença para o italiano da Ducati, seguido por Márquez, em terceiro. Martín se contentou com a largada apenas na segunda fila, na quarta colocação.

