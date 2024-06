O bicampeão da MotoGP Francesco Bagnaia foi punido para o grid do GP da Itália deste fim de semana após um incidente com Álex Márquez nos treinos livres.

Nos minutos finais do TL2 em Mugello, Márquez, da Gresini, foi forçado a abortar uma volta rápida quando se deparou com Bagnaia lento na aproximação da Curva 12. Márquez ficou furioso com isso e desabafou suas frustrações com Bagnaia em sua moto quando os dois contornaram a curva.

Ambos os pilotos garantiram um lugar diretamente na qualificação Q2 de sábado, com Bagnaia liderando o segundo treino. No entanto, ele será forçado a largar três posições no grid para o GP da Itália de domingo em Mugello. A penalidade não será aplicada na sprint do sábado.

Antes da penalidade, Bagnaia disse que não viu nenhuma bandeira azul avisando-o de que Márquez estava se aproximando por trás e acha que as ações do piloto da Gresini foram típicas.

"Sim, como sempre", disse ele sobre a explosão de Márquez. "Em primeiro lugar, eu estava sem bandeiras azuis. E então eu estava fora da linha, freei mais na frente para estar fora e, como sempre, ele é um bom showman. Então, ele fez esse tipo de gesto em sua moto. Como sempre".

Por sua vez, Márquez disse que estava sendo impedido por Bagnaia desde o segundo setor daquela volta.

"Bem, eu estava vindo em uma volta quente, melhorando meus tempos de volta", disse Marquez. "Eu vi Pecco na frente do setor dois sendo realmente lento no meio da pista. Eu estava esperando que ele olhasse para trás para me ver, mas ele nunca fez isso. Ao entrar na curva 12, ele estava completamente no meio da linha, na linha de corrida".

"Consegui evitá-lo, mas tive que reduzir o acelerador. Então, para mim, está bem claro o que aconteceu".

Quando lhe foi dito que Bagnaia achava que ele havia exagerado, Márquez acrescentou: "Ele também disse que estava fora da linha. E isso não é verdade".

"Portanto, não vou falar mais nada. Ele sabe o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Então, é isso".

