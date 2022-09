Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP de Aragón, 15ª etapa da temporada 2022. E na sessão de classificação que definiu o grid de largada para a prova no MotorLand, deu Ducati. A pole ficou com Francesco Bagnaia, tendo Jack Miller e Enea Bastianini, em uma primeira fila 100% de motos italianas.

Completam os doze primeiros do grid do domingo: Aleix Espargaró, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Rins, Brad Binder, Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marc Márquez, Aleix Espargaró, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Cal Crutchlow, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Darryn Binder e Remy Gardner.

Crutchlow volta à MotoGP neste fim de semana correndo pela RNF, ocupando a vaga deixada por Andrea Dovizioso após sua aposentadoria em Misano.

E a lista tem ainda a ausência de Joan Mir, que anunciou na manhã deste sábado sua desistência da etapa de Aragón e do Japão na próxima semana, devido à fratura no tornozelo direito sofrida na Áustria. O campeão de 2020 chegou a fazer os três treinos livres antes de julgar que não estava apto a seguir.

A primeira parte da classificação teve ainda a queda de Viñales com a Aprilia na curva dois, causando uma bandeira amarela local a menos de três minutos do fim da sessão, atrapalhando as voltas rápidas dos demais.

No final, Aleix Espargaró foi o mais rápido, marcando 01min46s569, conquistando a vaga para o Q2. Ao seu lado, e também avançando na disputa pela pole position, Johann Zarco.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 23º: Marc Márquez, Luca Marini, Fabio DiGiannantonio, Maverick Viñales, Álex Márquez, Pol Espargaró, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Remy Gardner e Darryn Binder.

Q2

Aleix Espargaró e Johann Zarco garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martín, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Álex Rins, Takaaki Nakagami, Brad Binder e Miguel Oliveira.

Em um final movimentado, Francesco Bagnaia garantiu a pole position ao marcar 01min46s069. Ele ficou à frente de Jack Miller, com Enea Bastianini completando a primeira fila. Fecham o top 12: Aleix Espargaró, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Rins, Brad Binder, Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP de Aragón, 15ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana no MotorLand.

