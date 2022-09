MotoGP: Lesão força Mir a abandonar etapas de Aragón e do Japão

Carregar reprodutor de áudio

A fratura no tornozelo direito sofrida no começo do GP da Áustria forçam Joan Mir a ficar mais tempo fora da MotoGP. Após não disputar o GP em Misano e participar dos treinos livres em Aragón, o campeão de 2020 anunciou que se ausentará do restante da etapa espanhola e da ida ao Japão na próxima semana.

Mir foi declarado apto a participar do GP de Aragón na quinta-feira, sendo apenas o 21º colocado no combinado do dia na sexta-feira, 1s2 atrás do melhor tempo, feito por Jorge Martín. O espanhol chegou a admitir na sexta que sua participação ainda era uma interrogação, mas chegou a disputar o TL3 neste sábado.

Só que após terminar em 18º, Mir optou por se ausentar do restante do GP de Aragón, já confirmando ainda que não estará na etapa de Motegi no próximo fim de semana.

"Joan se ausentará do GP de Aragón após sofrer com a dor em seu lesionado tornozelo direito. Ele também ficará de fora do GP do Japão no próximo fim de semana. Sabemos que essa decisão não foi fácil, e desejamos a ele uma rápida recuperação", anunciou a Suzuki.

"Não consigo pilotar bem. Minha perna treme e isso me faz ir constantemente ao freio. Isso aparece nos dados e não me permite guiar direito", disse Mir à edição espanhola do Motorsport.com na manhã deste sábado.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

"Não é tanto pela dor, é mais sobre ter um controle melhor dos freios, mas isso não foi resolvido, porque o problema é a vibração da perna devido ao tendão lesionado".

Desde que a Suzuki anunciou sua saída da MotoGP no fim de 2022 em maio, a temporada de Mir virou um pesadelo. Entre um P4 no GP das Américas e a queda na Áustria, Mir terminou apenas três corridas, ocupando apenas a 13ª colocação no Mundial com 77 pontos.

