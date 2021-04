Francesco Bagnaia da Ducati superou Fabio Quartararo no 2º treino livre para o GP de Portugal da MotoGP, se tornando também o mais veloz da sexta-feira.

Apesar da chuva fraca antes da sessão, a pista ficou cheia no início do treino. No entanto, a sessão de Takaaki Nakagami foi interrompida no início de sua primeira volta rápida, quando sofreu uma queda forte na descida para a curva 1.

O piloto da LCR foi levado para o centro médico para exames, onde se verificou que ele escapou de lesões graves e voltou à ação nos últimos 10 minutos.

O atual campeão, Joan Mir estabeleceu o ritmo inicial em sua Suzuki com 1min41s809, antes de Fabio Quartararo da Yamaha tomar a primeira de suas passagens no topo da tabela com 1min41s309 a 32 minutos do final.

Quartararo quebrou a barreira de 1m41s cerca de um minuto depois que Alex Rins subiu ao topo, o vencedor do GP de Doha disparou em 1min40s990, antes de melhorar para 1min40s952.

Aleix Espargaró, da Aprilia, garantiu a ponta com um novo pneu macio a 11 minutos do fim. Oliveira e Mir chegaram a superar Aleix, mas Bagnaia cravou 1min39s866 em sua Ducati.

Quartararo conseguiu reduzir seu déficit na última volta, mas faltou 0s038, embora essa volta tenha sido cancelada por uma violação de bandeira amarela, com a vantagem de Bagnaia voltando para 0s340.

Marc Márquez ficou a 0s473 do líder, em sexto, após uma volta final ousada, com 1min40s339 para encerrar seu primeiro dia de retorno em uma posição provisória no Q2.

