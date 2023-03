Carregar reprodutor de áudio

A Ducati termina a pré-temporada da MotoGP de Portugal da melhor forma possível. Assim como no sábado, o atual campeão Francesco Bagnaia foi o mais rápido do dia, mas hoje com direito a bater o recorde de volta em Portimão.

A montadora italiana também foi imbatível durante os três dias de testes feitos em Sepang, na Malásia, no mês passado.

Bagnaia foi o primeiro a ir à pista no domingo com sua Ducati, e terminaria o dia 0s296 à frente do segundo colocado com 01min37s968, um novo recorde não-oficial da pista. Mas na primeira hora de testes, era outra Ducati que estava à frente: Jorge Martín.

O espanhol da Pramac acabaria no chão pouco depois, mas sem maiores problemas, conseguindo voltar imediatamente à pista, quando entregou 01min37s968 com pneus macios novos.

Com boa parte do grid encerrando o dia antes do fim do cronômetro, Bagnaia não foi desafiado até o fim da sessão, tendo um bom início à temporada de defesa do título em uma moto que ele acredita ser "imbatível" no momento, junto com a Aprilia.

Johann Zarco foi o segundo colocado com a outra Ducati da Pramac. Mas o respiro de alívio do domingo veio da garagem da Yamaha, com Fabio Quartararo terminando em terceiro, a apenas 0s038 do compatriota.

A performance veio após Quartararo dizer no sábado que a Yamaha não estaria pronta para o início da temporada 2023. A diferença para o domingo é o fato da equipe ter apostado em ajustes usados em 2022.

A Yamaha ainda foi um dos destaques do paddock por finalmente colocar na pista a asa traseira estilo F1. Mas Quartararo disse à imprensa que o apêndice aerodinâmico "massivo" não fez muita diferença no rendimento da moto, e não deve ser utilizada no momento.

Dando sequência a um dia de domínio da Ducati, Luca Marini, Marco Bezecchi, Enea Bastianini e Álex Márquez completaram o top 7. Brad Binder, da KTM, e Aleix Espargaró, da Aprilia, vieram na sequência. Espargaró ainda revelou neste domingo que pode ter que passar por uma cirurgia ainda esta semana devido a um problema de fibrose no braço.

Já na Honda, o melhor resultado veio com Joan Mir, em 13º, logo à frente do companheiro Marc Márquez e do ex-companheiro de Suzuki, Álex Rins, hoje na LCR.

A temporada 2023 da MotoGP começa em duas semanas, com o GP de Portugal entre os dias 24 e 26, marcando também a primeira edição da corrida sprint.

