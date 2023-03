Carregar reprodutor de áudio

Após um sábado complicado, a Yamaha deu a volta por cima no último dia da pré-temporada da MotoGP em Portimão, permitindo ao campeão de 2021, Fabio Quartararo, terminar na terceira posição do domingo. Para o francês, a M1 voltou a correr bem graças aos ajustes feitos.

No primeiro dia de testes, um decepcionado Quartararo reclamou que a Yamaha não estaria pronta para a abertura da temporada, daqui a duas semanas em Portugal. Mas o domingo trouxe uma imagem bem diferente, graças ao fato da equipe trabalhar com os ajustes usados em 2022.

A diferença foi visível, com Quartararo terminando em terceiro no domingo com 01min38s302, 1s3 mais rápido que seu tempo do sábado.

"Demos um grande passo hoje", disse Quartararo. "Basicamente, usamos um pouco do pacote aerodinâmico do ano passado, alguns ajustes antigos e a moto funcionou. Conseguimos ver onde estava o problema. Eu me senti um com a moto. Ainda estou devendo algumas coisas, mas nunca havia feito um tempo desses aqui. Então acho que é muito bom".

"Estamos em uma posição melhor. Acho que é bom ver que melhoramos, mesmo que eu ainda não esteja onde eu quero, mas é um bom passo. E bom lembrar também que a aderência está diferente das corridas, então isso pode nos ajudar".

Essencialmente, Quartararo correu com um ajuste de chassi e pacote aerodinâmico de 2022 com o motor de 2023, já que a equipe está sofrendo para homologar a carenagem deste ano.

"Não é sobre as coisas novas. Basicamente são as antigas, mas era tudo sobre o ajuste, e está funcionando bem, porque ontem nas simulações de classificação eu fazia 01min39s6. Hoje, eu fiz 01min39s baixo, 01min38s alto nas de corrida. Quase um segundo mais rápido só em ritmo de corrida".

"Ontem a moto estava dura, não virava. Basicamente tudo de ruim que poderia acontecer, e hoje estamos bem novamente".

E enquanto Quartararo está feliz com as melhoras visíveis da Yamaha com o pacote, ele acha que as mudanças feitas para 2023 foram "além do necessário", após anos de pouca evolução da M1.

"Foram basicamente quatro anos com a mesma moto. Mas este ano mudamos muito, e acho que fomos além do necessário, porque os outros foram de passo em passo. Mas por três anos nossa moto era a mesma, e aí completamente diferente, foi onde eu me perdi. Agora voltamos ao que tínhamos no passado, mas com pequenas modificações".

"Será um início de temporada difícil, mas se a Yamaha seguir trabalhando e trazendo novidades, podemos estar ali na segunda metade".

