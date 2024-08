Francesco Bagnaia não deu chance a Jorge Martín e venceu com tranquilidade o GP da Áustria de MotoGP deste domingo, fazendo a limpa nos pontos do fim de semana e reassumindo a liderança do Mundial com cinco pontos de vantagem para o espanhol da Pramac.

Enea Bastianini foi o terceiro enquanto Marc Márquez terminou em quarto após uma grande corrida de recuperação. Completaram o top 10: Brad Binder, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli e Álex Márquez.

Diferentemente do sábado, Martín largou melhor e manteve a ponta, enquanto Márquez saiu muito mal e errou na primeira curva, levando consigo Morbidelli, caindo de 3º para 14º. Mas, no início da segunda volta, Bagnaia deu o bote para assumir a liderança, com Bastianini em terceiro e Miller e Binder completando o top 5.

Com Bastianini tentando se manter próximo da briga pela vitória, Martín e Bagnaia passaram a trocar posições em uma bela disputa na parte inicial da prova de 28 voltas. Já Márquez vinha em sua corrida de recuperação, ocupava a 10ª posição no quarto giro.

Aos poucos, Bagnaia e Martín foram abrindo vantagem para os demais, com 3s5 para Binder em quarto, enquanto Bastianini buscava se manter próximo, mas ficando a cerca de 1s do espanhol da Pramac. Bezzecchi era o quinto, com Miller em sexto enquanto Márquez já vinha em sétimo.

Para facilitar a vida de Márquez, Miller foi ao chão na 11ª volta, entregando a sexta posição ao hexacampeão, ficando a 0s7 de Bezzecchi. Enquanto isso, Morbidelli, que havia caído para 18º, subia para 10º em sua recuperação.

Lá na frente, na metade da prova, Bagnaia e Martín seguiam colados, enquanto Bastianini já ficava a 2s5 de distância, com Binder a 5s6 do italiano da Ducati

Entrando nas dez voltas finais, Bagnaia conseguiu disparar na frente, abrindo 1s7 para Martín, que mantinha Bastianini a 3s4. E com um foguete em mãos, Márquez já era o quarto colocado, ultrapassando Binder sem dar chances ao piloto da KTM. Neste momento, o hexacampeão se encontrava a 8s5 de Bastianini.

Mesmo reduzindo o ritmo nas voltas finais, Francesco Bagnaia não teve problemas para garantir mais uma vitória na temporada 2024. Com Jorge Martín em segundo, o bicampeão reassumiu a liderança do Mundial, com cinco pontos de vantagem para o rival. Enea Bastianini foi o terceiro, com Marc Márquez fechando sua incrível recuperação em quarto.

Completaram o top 10: Brad Binder, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli e Álex Márquez.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2024 entre os dias 29 de agosto e 01 de setembro com o retorno do GP de Aragón. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Rossi DETONA escolha por Márquez: Ducati vai PAGAR CARO? Pramac encaminha contratação | ARENA CROSS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!