MotoGP: Bagnaia perdeu fé no título de 2022 por "meia, uma hora"

Novo campeão mundial da MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia diz que só “perdeu a fé” no título de 2022 por “meia hora, uma hora”, quando estava 91 pontos atrás do então líder, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, no GP da Alemanha, em junho.

O italiano fez história neste domingo no GP de Valência ao se tornar o primeiro piloto da Ducati em 15 anos a conquistar o título de MotoGP para a marca, depois de terminar em nono na corrida - enquanto o rival pela taça, Quartararo, foi quarto, resultado insuficiente para o campeão de 2021.

Bagnaia é também o primeiro piloto da história a conquistar o título após ter uma desvantagem de 91 pontos, tendo abandonado cinco corridas na temporada em que foi capaz de conquistar o título da categoria rainha.

Por isso, ele revelou no domingo, após a vitória do campeonato em Valência, que duvidava que pudesse ser campeão logo após Sachsenring. “Acabei por perder fé no campeonato por meia hora, uma hora depois da corrida", disse sobre a sensação após o GP da Alemanha.

“Mas, a partir daquele momento, eu sabia que ainda havia uma chance de ser campeão do mundo. E o trabalho que fizemos este ano é incrível, tivemos um desempenho incrível na segunda parte do ano."

“Tentamos analisar tudo para melhorar, por que eu estava caindo e cometendo tantos erros, mas, a partir daquele momento, fizemos algo incrível", seguiu Bagnaia, que diz que seu acidente germânico o fez perceber problemas de inconsistência que ele tinha, algo “difícil de aceitar” na época.

“Também foi assim em Le Mans: eu estava lá [na frente], com possibilidade de vencer a corrida, e caí. Naquele momento, percebi que meu ponto fraco era que eu era um piloto com muitos altos e baixos, com boa velocidade, mas sem consistência."

“Aceitar isso não foi fácil. Então, a partir daquele momento, eu reconheci que tinha um problema e tentei melhorar a mim mesmo", ponderou o italiano, para quem sua corrida em Valência foi sua “pior” da temporada.

Um contato precoce com Quartararo acabou deixando sua Ducati com danos nas asas e transformando sua prova em “um pesadelo”, segundo o piloto da Itália. “Mas estou muito, muito feliz porque vi a placa dos boxes dizendo que eu era o campeão do mundo", afirmou.

"A partir daquele momento, tudo ficou mais leve, foi bom. Minha emoção é incrível neste momento. Não foi fácil, porque, depois daquela luta com o Fabio, perdi uma aleta e, dali em diante, tudo foi um pesadelo."

“Caí [em termos de ritmo] volta a volta, mas tentei ficar na linha defensiva, o que foi muito, muito difícil, muito difícil. Demorou muito para terminar a corrida, mas estou muito orgulhoso da minha equipe e de mim mesmo pelo que fizemos, foi incrível", completou o campeão mundial de 2022.

