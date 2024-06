Francesco Bagnaia é o grande nome do fim de semana do GP da Itália. O bicampeão da MotoGP fez a limpa no fim de semana, conquistando todos os 37 pontos em jogo, o que lhe ajudou a reduzir consideravelmente a vantagem de Jorge Martín na liderança.

Com o abandono na sprint do sábado, Martín pontuou apenas no domingo, chegando a 171 pontos, enquanto Pecco está a apenas 18 de distância, com 153, bem diferente da vantagem de 39 do início do fim de semana.

Com dois top 5 no fim de semana, Marc Márquez é o terceiro com 136 pontos, enquanto Enea Bastianini é o quarto com 114 e Pedro Acosta volta ao top 5 com 101.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Itália:

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Itália:

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Itália:

POSIÇÃO CHASSI PONTOS 1 Ducati 241 37 34 25 37 37 34 37 - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 140 29 21 26 19 12 15 18 - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 138 15 20 37 10 18 25 13 - - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 36 5 10 4 8 1 7 1 - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 19 4 4 - 5 4 2 - - - - - - - - - - - - - -

MotoGP mais perto do Brasil! Pecco VENCE mas Martín AMPLIA PONTA e Márquez BRILHA na Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #12, com o pós-GP da Catalunha e as últimas sobre a MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!